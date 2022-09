निवाड़ी। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता एक अलग तरह की है. यूपी के सीएम योगी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक युवा संत अब आदित्यनाथ का मंदिर बनवाएंगे. यूपी की सीमा से सटे निवाड़ी जिले के टेहरका गांव में योगी आदित्यनाथ के मंदिर निर्माण का काम दीवाली से शुरू होगा. मंदिर निर्माण कराने वाले भी योगी आदित्यनाथ के अनुयायी हिन्दू सत्यनाथ हैं. yogi adityanath temple built in madhya pradesh, madhya pradesh man impressed by yogi

एमपी में बनेगा यूपी सीएम योगी का मंदिर

MBA पास सत्यनाथ बनवाएंगे योगी का मंदिर: टेहरका के रहने वाले सत्येन्द्र चतुर्वेदी अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर मेले में जाया करते थे, जहां वे योगी आदित्यनाथ से इतने प्रभावित हुए. इसके बाद उन्होंने फरवरी 2016 में वैराग्य धारण कर लिया और योगी आदित्यनाथ की तरह जिन्दगी गुजारने का फैसला कर लिया. सत्येन्द्र चतुर्वेदी के वैराग्य धारण करने के बाद उनका नाम हिन्दू सत्यनाथ हो गया. बता दें सत्येंद्र ने भोपाल के एलएनसीटी से एमबीए किया है. उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने तक चप्पल न पहनने का संकल्प लिया था.

सीएम योगी कर सकते हैं लोकार्पण: सत्यनाथ ने बताया योगी के मंदिर का निर्माण करीब 20 फीट चौड़ाई और 12 फीट ऊंचाई का बनेगा. इसमें स्थापित होने वाली प्रतिमा बनाने वाले कारीगर जयपुर से बुलवाए जाएंगे. टेहरका के सत्यनाथ आश्रम में बनने वाले योगी आदित्यनाथ मंदिर में यूपी के सीएम योगी की जीवनी और उनके द्वारा किए गए कामों को पत्थरों पर लिखा जाएगा. बुलडोजर मॉडल, माफियाओं पर कार्रवाई जैसे कामों की जानकारी के शिलालेख भी लगवाए जाएंगे. एक साल में यह मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा. साल 2024 की दीपावली को योगी आदित्यनाथ को इसके लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर चलते हैं सत्यनाथ: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पदचिन्हों पर चलने के लिए हिंदू सत्यानाथ उनके जैसे भगवा वस्त्र धारण करते हैं. जमीन पर सोते हैं. हर चुनाव में गोरखपुर चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं. सत्यनाथ को बुन्देलखंड का योगी के नाम से लोग बुलाने लगे हैं.