गोपालगंज: अभी तक आपने 'नाग और नागिन की लव स्टोरी' फिल्मों में कई बार देखी होगी, नागिन अपने नाग की मौत का इंतकाम लेती हैं. लेकिन आज हम आपको नाग नागिन की सच्ची प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें नागिन अपने नाग की जान नहीं बचा पाती है और नाग के साथ अपने प्राण भी त्याग देती (Snake give up life for her partner) हैं. यह घटना बिहार के गोपालगंज जिले की है.

नाग-नागिन की दर्द भरी प्रेम कहानी : बिहार के गोपालगंज जिले के के भोरे थाना में एक युवक ने स्याही नदी के पास तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला. जाल में एक नागिन फंस गई. नागिन को फंसा देख नाग भी वहां पहुंच गया और नागिन को बचाने की कोशिश करने लगा. नाग काफी देर तक नागिन को बचाने की कोशिश करता रहा लेकिन वह जाल से छूट नहीं पाई. यह देख नाग छटपटाने लगा और खुद भी जाल में फंसा गया.

नागिन की जान बचाने के लिए नाग ने त्गागे प्राण: आखिरकार नाग ने वही फैसला लिया जो एक प्रेमी युगल लेते हैं. जाल से बाहर निकलने की कोशिश में नागिन की मौत हो गई. जिसके बाद नाग ने भी अपने प्राण त्याग दिए. नाग की ऐसी दीवानगी देखकर युवक भी अचरज में पड़ गया. उसने पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और आसपास के लोगों को दिखाया. जिसके बाद पूरी गांव नाग-नागिन की दर्द भरी कहानी की चर्चा हो रही हैं.

नागिन के लिए नाग ने दे दी जान

ग्रामीणों ने दोनों को साथ में दफनाया: जिसने भी यह वीडियो देखा, उसकी आंखें नम हो गईं. ग्रामीणों ने नाग और नागिन को मछली के जाल से बाहर निकाला और दोनों को साथ में जमीन में दफना दिया. सोशल मीडिया में यह वीडियो खूब देखा जा रहा है. वहीं, गांव में भी नाग और नागिन की अद्भुत प्रेम कहानी की चर्चा हो रही है. सबका यही कहना है कि "प्यार सिर्फ इंसान ही नहीं करते, बेजुबान जानवर भी इसकी भाषा समझते हैं". नाग और नागिन की लव स्टोरी के बारे में जो भी सुन रहा, उसे सहसा विश्वास नहीं हो रहा.

