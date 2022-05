उज्जैन। एक युवती ने पुलिस थाने पहुंचकर एक संत पर छेड़छाड़ और अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है. आरोप लगाने के कुछ देर बाद ही युवती के एक और संत के साथ शादी के फोटो और शादी का प्रमाण पत्र वायरल हो गया. इसके बाद घटनाक्रम में यू-टर्न आ गया. युवती ने आरोप लगाया कि संत रामेश्वर दास ने मुझे नशीली दवाई पिलाकर संत ज्ञानदास से मेरी जबरन शादी करवाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

उज्जैन में दो संतों की रासलीला

संत पर जबरन शादी कराने का आरोप : संत रामेश्वर दास के खिलाफ युवती संत ज्ञानदास महाराज के साथ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा ही रही थी. इसी बीच ज्ञानदास और युवती के शादी के फोटो और सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इसके बाद युवती ने संत रामेश्वर दास पर आरोप लगाया कि उन्होंने नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी जबरन शादी करवाई है. बता दें कि युवती 27 वर्ष की है और शादी करने वाले संत की उम्र 42 वर्ष. युवती और संत का शादी का जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उसमे युवती की उम्र 27 वर्ष निवासी अशोक नगर है. दूल्हे ज्ञानदास की उम्र 42 वर्ष बताई गई है.

चिंतामन मंदिर में हुई शादी : बताया जाता है कि संत ज्ञानदास का विवाह उज्जैन के चिंतामन मंदिर में हुआ, जिसके बाद शादी का पंजीयन कराया गया. हालांकि युवती ने इसे फर्जी बताया है. दरअसल, युवती यूपी के वृंदावन की रहने वाली है. उसने संत रामेश्वर दास पर गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज सहित अन्य संत के साथ थाने पहुंची. युवती ने पुलिस को अपने शिकायती आवेदन में बताया कि पिछले 6 महीने से उज्जैन में रह रही हूँ. संत रामेश्वर दास से दीक्षा और ज्ञान लेने के लिए कई बार आना-जाना हुआ.

तंत्र विद्या सीखने के लिए गई थी : युवती ने ये भी बताया कि ज्ञानदास महाराज की शिष्या हूं. तंत्र विद्या सीखने के लिए मैं रामेश्वर दास के पास गयी थी. युवती ने शिकायत में बताया कि पहले तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी शुरू कर दी. कई बार विरोध किया तो धमकाने लगे. वहीं, इस मामले में संत रामेश्वर दास का कहना है कि जमीन विवाद के चलते लगाए युवती आरोप लगा रही है.

पुलिस बोली - आरोप गंभीर, जांच कर रहे हैं : इस मामले को लेकर वैष्णव समुदाय के संतों ने रामेश्वर दास से मिलकर विवाद को समझा और एसपी से बात की. संत रामेश्वर दास का कहना है कि इस विवाद से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. उसकी शादी मैंने ही कराई थी. मैंने उसे बेटी बनाया, लेकिन गऊघाट के पास हनुमान मंदिर की पूजा और रखरखाव पंडित विशाल दास को सौंपने के कारण युवती मुझ पर आरोप लगा रही है. थाना नीलगंगा पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि युवती द्वारा शिकायती आवेदन दिया गया है, जिसकी हम जांच करा रहे हैं. युवती ने संत पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत.

