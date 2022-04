कुपवाड़ा (कश्मीर) : उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा शहर ( Handwara town of north Kashmir's Kupwara district) में गुरुवार दोपहर सेना की एक इकाई के सैनिकों द्वारा एक स्थानीय मस्जिद के बाहर लोगों के एक समूह पर गोलियां चलाने के बाद (army unit opened fire at a group of people) पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती (Massive deployment of police and paramilitaries) की गई थी. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सैनिकों ने मस्जिद में प्रवेश किया और वीडियो कैप्चर करना शुरू कर दिया जब लोग दोपहर करीब 1:45 बजे नमाज अदा कर रहे थे.

एक व्यक्ति ने कहा कि सेना ने मस्जिद में प्रवेश किया और नमाज के दौरान अंदर वीडियो शूट करना शुरू कर दिया. हमें नहीं पता कि वीडियो शूट करने का उद्देश्य क्या था. एक बुजुर्ग ने सेना की वीडियो शूटिंग पर आपत्ति जताई और जल्द ही उसके साथ कई युवा भी शामिल हो गए जिन्होंने नारेबाजी भी की. घबराई हुई स्थिति में, सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दीं. ईटीवी भारत के रिपोर्टर ने कहा कि घटना में दो नागरिक घायल हुए हैं. उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

गोली लगने की घटना के तुरंत बाद पूरे कस्बे में दहशत फैल गई और दुकानदारों ने अपने शटर गिरा दिए. शहर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए. स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को शहर की सड़कों और गलियों पर अपना दबदबा बनाने के लिए हरकत में लाया गया. सेना ने घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है.