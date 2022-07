शाजापुर। मध्यप्रदेश के शाजापुर में प्रकृति ने अनोखा नजारा पेश किया.आसमान से घूमता हुआ बवंडर (Tornado) दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. जिले के ग्राम बोलाई में सिद्ध वीर हनुमान मंदिर के पास गुूरुवार शाम को दिखा बवंडर इतना शक्तिशाली था की खेतों में लगे पेड़ों को उखाड़ दिया. लोगों ने यह घटना अपने मोबाइलों में कैद कर ली. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बवंडर आसमान से नीचे जमीन तक पहुंचा और जमीन पर लगे बड़े पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया. वहीं खेतों में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचाया है. ग्राम बौलाई के सहायक रोजगार अधिकारी अनिल परमार ने बताया कि ''इस तरह की घटना अवश्य हुई है''. वहीं मौसम विभाग ने इस घटना को लेकर अभी किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की है.

(Tornado seen in shajapur bolai village) (Tornado uproot tree) (People caught incident on camera) (Tornado became a matter of curiosity)