चेन्नई : तमिलनाडु सरकार (Government of Tamil Nadu) ने कड़ी सावधानी के साथ पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू (Popular traditional sport Jallikattu) को अनुमति दे दी है. सरकार ने सांड मालिकों और उनके सहायकों के लिए कुछ नियम (Some rules for bull owners and their helpers) अनिवार्य कर दिए हैं, जो खेल के लिए अपने जानवरों को पंजीकृत करते हैं.

इसके लिए खेल से कम से कम 48 घंटे पहले आरटी-पीसीआर परीक्षण की निगेटिव रिपोर्ट के अलावा पूरी तरह से टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है. कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्हें पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा. सोमवार को पारित एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि पंजीकरण के दौरान केवल बैल मालिक और उसके प्रशिक्षक को अनुमति दी जाएगी. जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए वैध पहचान पत्र वाले को अकेले ही अखाड़े के अंदर जाने की अनुमति होगी.

पिछले साल की तरह जल्लीकट्टू 2022 के लिए भी सरकार ने दर्शकों की संख्या को खुले स्थानों में 150 या बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) तक सीमित कर दिया है. आरटी-पीसीआर नकारात्मक रिपोर्ट भी जरुरी है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि सख्ती से कोविड के मानदंडों को लागू किया जाएगा. COVID-19 के कारण केवल 300 टैमर्स को जल्लीकट्टू, मंजुवीरट्टू और वडामडु में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.