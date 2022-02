सिलीगुड़ी : तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress- TMC) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चारों नगर निगमों बिधाननगर, सिलीगुड़ी, चंदरनगर और आसनसोल में जीत दर्ज की. राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. TMC ने 41 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए बिधाननगर नगर निगम पर फिर से कब्जा जमा लिया है, जबकि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी पार्टी (माकपा) यहां अपना खाता तक नहीं खोल सकीं. कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की और निर्दलीय उम्मीदवार एक वार्ड में जीता है.

वहीं, सिलीडुड़ी नगर निगम के 47 में से 37 वार्डों में जीत हासिलकी है. जबकि भाजपा पांच वार्डों में उप विजेता रही, इसके बास सीपीआई (एम) चार और कांग्रेस के खाते में एक सीट आई है. वोट प्रतिशत देखें तो भाजपा दूसरे तथा वाम मोर्चा तीसरे स्थान पर है. चंदरनगर में TMC ने 32 में से 31 सीटें जीतीं जबकि माकपा ने एक सीट जीती है. सत्तारूढ़ पार्टी के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम (एमएमसी) माकपा नीत वाम मोर्चे से छीनना सोने पर सुहागा रहा और उसने यहां पर 47 में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, भाजपा ने पांच सीटों पर कब्जा जमाते हुए विपक्ष का दर्जा हासिल कर लिया है, जबकि वाम मोर्चा तीसरे स्थान पर चला गया है. उसे केवल चार सीटें ही मिली और कांग्रेस को एक सीट मिली है. सिलीगुड़ी में TMC को 78.72 प्रतिशत मत मिले जबकि भाजपा और माकपा को क्रमश: 10.64 फीसद और 8.5 फीसद मत ही मिले.

चारों नगर निगमों में TMC की जीत (TMC's victory in all four municipal corporations) से उत्साहित पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Bengal CM Mamata Banerjee by TMC's victory) ने ऐलान किया कि पार्टी के नेता गौतम देब एसएमसी के अगले महापौर (Mamta announced the mayor name) होंगे. देब ने 3,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की है.

आसनसोल में TMC 106 में से 66 सीटों पर विजयी हुई है और पांच वार्डों में आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने पांच सीटें और माकपा तथा कांग्रेस ने दो-दो सीटें जीती हैं. बनर्जी ने अपनी पार्टी की प्रचंड जीत के लिए लोगों का आभार जताया और इसे जनता की जीत बताया. चारों नगर निगमों के लिए चुनाव 12 फरवरी को हुए थे, जिसमें 953 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था.

(पीटीआई-इनपुट)