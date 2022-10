टीकमगढ़। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में एक 23 साल की युवती के साथ 6 युवकों द्वारा गैंगरेप का मामला सामने आया है. दोस्त के बुलावे पर पहुंची युवती के साथ शराब के नशे में धुत युवकों ने मारपीट की. बाद में युवकों ने युवती को बंधक बनाकर अननेचुरल सेक्स और गैंगरेप किया. युवती की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर दुष्कर्म, अप्राकृतिक दुष्कर्म और मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. (Tikamgarh Crime News) (Gang Rape With Girl In Tikamgarh) (6 Boy Raped and Beat Up Girl in Tikamgarh)

टीकमगढ़ जिले में युवती के साथ हैवानियत

क्या है मामला: टीकमगढ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे ने बताया कि पीड़ित युवती एक माह पहले टीकमगढ़ आई थी. जिसकी मुलाकात अरविंद साहू से हुई थी. अरविंद साहू ने युवती को टीकमगढ़ में किराए का मकान दिलवाया था. युवती ने पुलिस को बताया कि 26 अक्टूबर की रात अरविंद का दोस्त राहुल यादव कमरे पर आया और अरविंद के पास चलने की बात कहकर बाइक पर बैठाकर एक खेत पर ले गया. जहां अरविंद और उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे. पार्टी के दौरान सभी आरोपियों ने युवती के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया, बल्कि शराब के नशे में उसके साथ मारपीट भी की. दरिंदगी का सिलसिला रात भर चलता रहा और युवती को आरोपियों ने सुबह छोड़ा. गुरुवार 27 अक्टूबर को पीड़ित युवती ने कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

आरोपी भेजे गए जेल: पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़़ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है. (Tikamgarh Crime News) (Gang Rape With Girl In Tikamgarh) (6 Boy Raped and Beat Up Girl in Tikamgarh) (MP Crime News)