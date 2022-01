हैदराबाद: तेलंगाना सरकार की ओर से राज्य में लागू कराए गए कोविड नियमों और दिशानिर्देशों को और 10 जनवरी तक बढ़ाया (Telangana govt extended the implementation of Covid rules) गया है. सरकार ने घरों, सभाओं, रैलियों, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक (banned all get togethers and religious activities) लगा दी है.

राज्य सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी (govt issued orders tightening the regulations) किए हैं.

दुनियाभर के विभिन्न देशों और हमारे देश के अन्य राज्यों में कोविड के मामलों के साथ-साथ ओमीक्रोन स्वरूप के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राज्य सरकार ने अधिक सतर्क रहने और उचित एहतियाती कदम उठाने का फैसला किया है.

मुख्य सचिव सोमेश कुमार (Chief secretary Somesh Kumar) ने राज्य में कोविड की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की (high-level review meeting on the covid situation in state) है. बैठक में डीजीपी महेंद्र रेड्डी सहित चिकित्सा-स्वास्थ्य और पंचायती राज विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.