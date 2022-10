अलीगढ़: महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर रविवार को शोभायात्रा निकाली गई. उसी समय एक किशोरी अपने परिजनों समेत यात्रा देख रही थी. उसने एक सेल्फी लेना चाहा, तभी किशोरी के बाल शोभायात्रा की बग्गी में लगे जनरेटर के पंखे की चपेट में आ गए और सिर के बाल चमड़ी सहित (Aligarh Teenager hair trapped in generator injured) उखड़ गए.

घटना की जानकारी देते परिजन

किशोरी परिजनों के साथ शोभायात्रा देख रही थी. उसी समय यह हादसा (Accident selfie of Teenager in Aligarh) हो गया. मौके पर चीख पुकार सुन लोगों ने किसी तरह से किशोरी को बचाया और उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. लोगों ने बताया कि किशोरी सेल्फी और शोभायात्रा का वीडियो बना रही थी. तभी उसके बाल जनरेटर के पंखे में फंस (Teenager hair trapped in generator fan in Aligarh) गए.

पढें- संतकबीरनगर में कार नाले में गिरी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

अग्रसेन शोभायात्रा शहर के रेलवे रोड से होकर मामू-भांजा इलाके पहुंची. इस दौरान रेडीमेड की दुकान करने वाले अमित अग्रवाल अपनी 13 साल की बेटी आरुषि के साथ शोभायात्रा देखने के साथ ही महाराजा अग्रसेन की आरती कर रहे थे. इसी बीच बग्गी में लगे एक जनरेटर के पंखे में आरुषि के सिर के बाल फंस (Teenager hair trapped in generator fan in Aligarh) गए. देखते ही देखते चमड़ी समेत उसके सिर के बाल उखड़ गए, आरुषि बुरी तरह से लहूलुहान हो गई.

यह हादसा देखकर लोगों के होश उड़ गए. परिजनों ने और अग्रसेन शोभायात्रा के पदाधिकारी ने शहर के निजी अस्पताल में किशोरी को भर्ती कराया. घायल बच्ची के भाई सौरव ने बताया कि फोटो और वीडियो बनाते समय बहन आरुषि के बाल जनरेटर की पंखड़ी में फंस गए थे. डॉक्टरों ने आरुषि का ऑपरेशन किया है और वह आईसीयू में भर्ती है.



पढें- भदोही में दुर्गा पंडाल में आग लगने से 70 झुलसे, दो बच्चों सहित तीन की मौत