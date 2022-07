बगहाः बिहार के बगहा में मौत के बाद दफनाए गए बच्चे को दोबारा कब्र से बाहर निकाल (Child Body Taken Out From Grave In Bagaha) लिया गया. दरअसल एक तांत्रिक ने बच्चे को जिंदा करने के दावे किये थे. जिसके बाद परिजनों ने उसे कब्र से बाहर निकाला और लगातार तीन दिनों तक झाड़ फूंक हुआ. जब बच्चा जीवित नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने तांत्रिक की जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया. घटना पटखौली थाना क्षेत्र (Patkhauli police station) के पोखरभिंडा गांव की है.

ये भी पढ़ेंः 8 बच्चों के साथ मानव तस्कर गिरफ्तार, मजदूरी कराने के लिए MP और महाराष्ट्र भेजने की थी तैयारी

तांत्रिक ने लिए 8000 रुपये एडवांसः दरअसल 6 साल के बच्चे की मौत, तीन दिन पहले चमकी बुखार से हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने उसे दफना दिया था. इसी बीच किसी ने उन्हें एक तांत्रिक के बारे में बताया. तब परिजनों ने शुक्रवार को तांत्रिक से संपर्क किया तो उसने बच्चे को जीवित करने का भरोसा दिया और 8000 रुपये एडवांस के तौर पर डिमांड की. परिजनों ने उसे 8000 रुपये दे दिए और फिर बच्चे को कब्र से निकाल कर घर ले आए. तांत्रिक ने झाड़ फूंक शुरू किया, लेकिन तीन दिनों के बाद सोमवार को उसने परिजनों को जवाब दे दिया और कहा कि बच्चा जिंदा नहीं हो सकता, इसे डायन ने मारा है.



"मेरे नाती को चमकी बुखार हो गया था. उसी से उसकी मौत हो गई, तांत्रिक ने हम लोगों को कहा कि वो बच्चे को जिंदा कर देगा. इसके लिए उसने 8 हजार रुपए की डिमांड की थी. हम लोगों ने वो रकम दे दी. तीन दिनों तक वो झाड़फूंक करता रहा. उसके बाद उसने आकर बोल दिया कि लड़का हमसे जिंदा नहीं होगा उसपर डायन का साया है. ये सुनते ही गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और सब मिलकर उसकी पिटाई कर दी. फिर पुलिस आकर उसे ले गई."- श्यामसुंदर यादव, मृत बच्चे के नाना

तांत्रिक की हुई जमकर पिटाईः तांत्रिक की बात सुनकर बच्चे के परिवार वाले और ग्रामीण गुस्सा गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी. सूचना पर पटखौली थाना की पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो उसे भी ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा. ग्रामीणों का कहना है कि तांत्रिक ने गांव की कई महिलाओं पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए बच्चे को मारने की बात कही. बच्चे के जीवित नहीं होने पर भड़के ग्रामीणों ने तांत्रिक की पिटाई के बाद उसे बंधक बना लिया और फिर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया.

ये भी पढ़ेंः मोतिहारी में लापता किशोर का शव गड्ढे से बरामद, हत्या की आशंका

पुलिस से भी उलझ गए लोगः बता दें कि तांत्रिक को हिरासत में लेने के दौरान गांव वालों से पुलिस की झड़प भी हो गई. लोग तांत्रिक से ठगी का रुपया वापस लौटाने को लेकर पुलिस से उलझ गए, जिसको लेकर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया तब जाकर हंगामा शांत हुआ. पटखौली ओपी प्रभारी लाल बाबू यादव पोखरभिंडा गांव में मृत बच्चे के परिजनों से बयान लेने के साथ आगे की कार्रवाई में जुटे हैं. इस मामले में तांत्रिक से पुलिस की पूछताछ जारी है. सवाल ये भी है कि जब तांत्रिक यहां कई दिनों से झाड़फूंक कर रहा था, तो पुलिस को इसकी खबर क्यों नहीं हुई.