कोलंबो : श्रीलंका ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा (Luxury train service started with the help of India) शुरु की है. सभी सुविधाओं के साथ इंटरसिटी रेल सेवा कोलंबो के माउंट लाविनिया उपनगर से उत्तर में जाफना के कांकेसंथुराई बंदरगाह उपनगर तक जाने वाले यात्रियों के लिए शुरू की गई है. यह लगभग 386 किलोमीटर की दूरी तय करती है.

भारत के उच्चायोग ने इसे भारत-श्रीलंका संबंधों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर (Another important milestone in India-Sri Lanka relations) करार दिया है. उत्तरी प्रांत के लिए शुरु की गई ट्रेन सेवा श्रीलंका के साथ भारत की विकास साझेदारी के 2 प्रमुख स्तंभों पर प्रकाश डालती है. उच्चायोग ने ट्वीटर पर लिखा कि यह रेलवे के बुनियादी ढांचा विकास और देशव्यापी फोकस को मजबूत करती है.

भारत ने ऋण सुविधा के तहत एसी डीजल मल्टीपल यूनिट (एसी डीएमयू) प्रदान की थी. उद्घाटन समारोह में शामिल श्रीलंका की परिवहन मंत्री पवित्रा वन्नियाराची (Sri Lanka's Transport Minister Pavitra Vanniarachi) का उद्घाटन समारोह के दौरान कोलंबो फोर्ट स्टेशन पर भारत के उप उच्चायुक्त विनोद के जैकब (Deputy High Commissioner Vinod K Jacob) ने स्वागत किया.

श्रीलंका की परिवहन मंत्री @pavithrawannia1 ने भारत को क्रेडिट देते हुए @RITESLimited द्वारा आपूर्ति की गई एसी डीजल मल्टीपल यूनिट (DMU) का उद्घाटन किया और माउंट लाविनिया से KKS तक ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया. जैकब ने कहा कि यह ट्रेन सेवा लोगों के बीच आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगी और दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग पर जोर देगी.

जाफना प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर कोलंबो को कांकेसंथुराई से जोड़ते हुए ट्रेन सेवा द्वीप राष्ट्र को पार करेगी. जिसमें तमिल-बहुसंख्यक आबादी है. वन्नियाराची ने चल रही महामारी से निपटने में श्रीलंका को निरंतर समर्थन देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया.

भारतीय उच्चायोग ने कहा कि वातानुकूलित डीजल मल्टीपल यूनिट्स की आपूर्ति भारत द्वारा श्रीलंका में शुरू की जा रही कई रेलवे परियोजनाओं में से एक है. भारतीय मिशन ने एक बयान में कहा कि श्रीलंका में भारत का कुल विकास पोर्टफोलियो 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिसमें से करीब 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर विशुद्ध रूप से अनुदान परियोजनाएं हैं.