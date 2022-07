गोपालगंज: डिजिटल इंडिया (Digital India) के पीएम के सपने को बिहार के गोपालगंज में चोर पलीता लगा रहे हैं. दरअसल ग्रामीण इलाकों में एटीएम (Theft In Gopalganj ATM) में चोरी की घटनाओं ने पुलिस को परेशान कर रखा है. इसी के तहत रूरल एरिया के 17 एटीएम बंद ( Seventeen ATM In Rural Areas Closed In Gopalganj ) कर दिए गए हैं. वहीं शहरी क्षेत्रों में लगे सरकारी बैंक को भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की योजना है. इसके लिए एलडीएम के साथ बैठक की जाएगी.

गोपालगंज के 17 ATM पर लगा ताला: एक ओर केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है. डिजिटल पेमेंट को लेकर लोगों और दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है. गांव गांव तक एटीएम मशीन भी लगाए जा रहे हैं लेकिन गोपालगंज जिले के कई गांव में लगे 17 एटीएम मशीन को गोपालगंज पुलिस के द्वारा बंद करा दिया गया है. इस संदर्भ में सदर एसडीपीओ संजीव कुमार (Sadar SDPO Sanjeev Kumar) से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार चोरों द्वारा एटीएम मशीन काटकर चोरी की जाती है. ऐसी घटनाएं बढ़ गई थी, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के 17 एटीएम बंद करा दिए गए हैं.

"तीन चार महीनों के अंदर जहां भी एटीएम असुरक्षित स्थानों पर थे रात को चोर आते थे एटीएम काटकर पैसा निकाल लेते थे. अभी हाल फिलहाल में बैकुंठपुर थाना के हरदिया में टाटा इंडिकैश के दो एटीएम काटकर भी सात लाख की चोरी की गई थी. असुरक्षित स्थानों पर किसके परमिशन से एटीएम लगाए गए हैं इसकी जांच चल रही है. फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों पर टाटा इंडिकैश के 17 एटीएम को बंद कर दिया गया है. जब तक उनको सुरक्षित स्थानों पर नहीं लाया जाएगा तब तक चालू नहीं होंगे. वैसे जगह एटीएम लगाई जाएगी जहां भीड़ भाड़ हो, जहां पुलिस व स्थानीय चौकीदार तैनात हो."- संजीव कुमार ,एसडीपीओ सदर

चोरों के निशाने पर एटीएम: बता दें कि गोपालगंज में थावे थाना क्षेत्र के कबिलासपुर में एसबीआई की एटीएम काटकर लाखों रुपये की चोरी कर ली गई थी. वहीं बैकुंठपुर थाना के हरदिया में टाटा इंडिकैश के दो एटीएम काटकर भी लाखों रुपये की चोरी कर ली गई . थावे बस स्टैंड के समीप एसबीआई एटीएम काट रहे चोर लोगों को देखकर गैस कटर एटीएम में छोड़कर फरार हो गए थे.

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हो रही परेशानी: चोरी की इन घटनाओं से परेशान गोपालगंज एसडीपीओ ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगे 17 एटीएम को बंद करा दिया लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकाम गोपालगंज पुलिस एटीएम बंद कराकर चोरी की घटनाएं रोकने का प्रयास कर रही है? क्या ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब पैसे निकालने के लिए शहर जाना पड़ेगा.