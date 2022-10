भोपाल। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry) और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते (Union Minister Faggan Singh Kulaste) ने अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है. (Madhya Pradesh Industrial Development Corporation) उन्होंने भोपाल के एससी एसटी बिजनेस कॉन्क्लेव (SC ST Business Conclave and Expo) में कहा कि, देश में युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं. इसकी वजह से युवाओं सुसाइड कर रहे हैं. इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने हर साल एक लाख रोजगार देने की बात कहते हुए स्व-रोजगार योजना का जिक्र किया और कहा कि, युवा खुद का रोजगार स्थापित करेंगे और दूसरों को रोजगार देंगे. (SC ST Business Conclave and Expo)

एससी एसटी बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन

सरकारी नौकरी में कॉमपिटीशन: केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि, मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार और व्यवसाय की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. इस दिशा में राज्य सरकार बेहतर सहयोग कर रही है. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि, अभी सरकारी नौकरियों में बहुत कॉमपिटीशन है. इससे युवा डिप्रेशन में आ जाते हैं और सुसाइड करते हैं.

सुविधा के लिए प्रदेश में बनेगी कमेटी: मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा का कि 'बाबा साहेब ने कहा था बिना आर्थिक सशक्तिकरण के सशक्तिकरण मुश्किल है. इसलिए डिक्की ने यह बीड़ा उठाया है. हम सब जानते हैं रोजगार एक बड़ी समस्या है. सरकारी नौकरी की भी एक लिमिट है. हमें वैकल्पिक रोजगार के राह खोजने की जरूरत है'. मुख्यमंत्री ने कहा है कि 'एससी-एसटी (SC ST) के उद्यमियों को सुविधाएं दिलाने के लिए प्रदेश स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी. मैं डिक्की के कार्यक्रम में आकर एक नई रोशनी और प्रकाश देख रहा हूं'.

रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा: सीएम ने कहा कि 'अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए डिक्की एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति कर दिखाएगी. बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग- शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, की भावना के साथ डिक्की समाज को नई दिशा प्रदान कर रही है. हमारे बच्चे थोड़े से सहयोग से इतिहास रच सकते हैं. आसमान में नई उड़ान भर सकते हैं. प्रदेश में शिक्षा का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है.रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार प्राथमिकता से कार्य कर रही है'.

हर साल 10 हजार बच्चों को ट्रेनिंग: मुख्यमंत्री ने कहा कि 'रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिक्की ने नई राह दिखाई है. उत्साह और इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है. राज्य सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी. उद्यमियों को सुविधाएं देने के लिए मिल कर काम करेंगे. प्रदेश में हर महीने रोजगार दिवस मनाया जाता है. प्रदेश में स्व-रोजगार और उद्योग लगाने के लिए योजनाएं बनी हैं. युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है. अब तक 25 लाख युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा जा चुका है. हर महीने लक्ष्य तय कर स्व-रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं. भोपाल में सिंगापुर के साथ मिल कर संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है. इसमें हर साल 10 हजार बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी.

SC ST Business Conclave and Expo: सीएम बोले- "रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें"

युवा प्रारंभ करे स्टार्टअप: युवा उद्यमियों को टंट्या मामा आर्थिक कल्याण, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण, भगवान बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए. अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए उद्यम योजनाओं में राज्य सरकार हमेशा सहयोग करेगी. एससी-एसटी के उद्यमियों द्वारा तैयार चिन्हित उत्पाद खरीदने का निर्णय लिया जाएगा. पूरी क्षमता के साथ सहयोग कर समस्याएं दूर की जाएंगी. सीएम ने कहा कि कहा कि स्टार्टअप को प्रारंभ करने के लिए प्रदेश में नीति बनाई गई है. युवाओं को स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करें.(SC ST Business Conclave and Expo)