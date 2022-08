नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को सरल (child adoption process) बनाने के बारे में चर्चा करे और अदालत को यह बताए कि उसने ऐसा कैसे किया. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से गोद लेने की योजना (preparation of adoption scheme) तैयार करने की मांग वाली द टेम्पल ऑफ हीलिंग (The Temple of Healing) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि लाखों बच्चे गोद लेने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन जोड़े तीन से चार साल तक गोद नहीं ले सकते. अदालत ने केंद्र से एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने के लिए भी कहा, जो याचिकाकर्ता से बात कर सके और गोद लेने की योजना के बारे में जानकारी ले सके.