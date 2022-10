आगरा: जिले में शरारती तत्वों ने रामनवमी (Ram Navami 2022) पर माहौल खराब करने का प्रयास किया. मंगलवार को बदमाशों ने मां दुर्गा की 30 साल पुरानी मूर्ति को खंडित (Agra Devi idol broken on Ram Navami 2022) कर दिया. यह मूर्ति मलपुरा थाना क्षेत्र के धनौली गांव में स्थित मंदिर में स्थापित है.

मंदिर में मां दुर्गा की खंडित मूर्ति (Devi idol broken in 30 year old temple of Agra) देखकर लोगों में आक्रोश है. मंदिर में सोमवार देर रात तक भजन और कीर्तन हुआ था. गांव में तनाव का माहौल बन गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समाझाकर शांत किया. बता दें कि मलपुरा थाना क्षेत्र के धनौली के नगला शंकरलाल में 30 साल पुराना मंदिर है. इसमें मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित है. यहां पर नवरात्रि में हर दिन भजन कीर्तिन होता है. सोमवार देर रात तक श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में भजन और कीर्तन किया था. मंगलवार सुबह करीब साढ़े चार बजे जब लोग मां दुर्गा की पूजा करने पहुंचे तो मंदिर की मूर्ति खंडित मिली. फिलहाल पुलिस ने शरारती तत्वों को पकड़ने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया.

ग्रामीणों का कहना है कि नवरात्रि की रामनवमी (Ram Navami 2022) पर मूर्ति खंडित (Devi idol broken in 30 year old temple of Agra) करके उनकी आस्था को चोट पहुंचाई गई. इसके साथ ही बदमाशों ने रामनवमी पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है. लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस जल्द ही आरोपी को नहीं पकड़ेगी तो वह आंदोलन करेंगे. मलपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक तेजवीर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को शांत कराया है. जिसने भी यह करतूत की है. उसकी पहचान करके जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.



