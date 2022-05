लखीसराय : बिहार के लखीसराय में बड़हिया रेलवे स्टेशन पर रेल संघर्ष समिति का आंदोलन खत्म हो गया है. ट्रेनों के ठहराव को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था. रेल प्रबंधन के आश्वासन के बाद रेल संघर्ष समिति ने आंदोलन को खत्म करने का फैसला किया. फिलहाल रेलवे ने आंदोलनकारियों की दो मांग को स्वीकर कर लिया है. जिसके तहत दो ट्रेनों जनसेवा एक्सप्रेस और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के स्टॉपेज को मंजूरी दे दी है. बाकी ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए 2 महीने का वक्त मांगा है.

रेल संघर्ष समिति की मांग पर इन ट्रेनों का बड़हिया में ठहराव

जनसेवा एक्सप्रेस- स्टॉपेज की मांग मानी

पाटलिपुत्र एक्सप्रेस- स्टॉपेज की मांग मानी

इन ट्रेनों के ठहराव पर 2 महीने का मांगा समय

पटना-पुरी एक्सप्रेस

हिमगिरि एक्सप्रेस

अकालतख्त एक्सप्रेस

हमसफ़र एक्सप्रेस

पुणे जसीडीह एक्सप्रेस

पंजाब मेल एक्सप्रेस

गुरुमुखी एक्सप्रेस

गोरखपुर-आसनसोल एक्सप्रेस

राजेंनगर-बांका एक्सप्रेस

'हम लोगों ने लिखित तौर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पत्र सौंपा है. ये सहमति बनी है कि जनसेवा एक्सप्रेस और पाटलिपुत्र को बड़हिया में रोका जाय. 60 दिन के बाद अन्य ट्रेनों के स्टॉपेज को देखा जाएगा. जिला प्रशासन और रेलवे प्रबंधन द्वारा आंदोलनकारियों से बातचीत के बाद रेल संघर्ष समिति ने धरना खत्म कर दिया है'- संजय कुमार, डीएम लखीसराय

पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल अंतर्गत किऊल-मोकामा रेलखंड के बीच कई ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर बड़हिया रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम (Agitation at Barhiya Station) सोमवार को दूसरे दिन जारी था. दोपहर बाद रेलवे और रेल संघर्ष समिति के बीच बनी सहमति के बाद धरने को खत्म कर दिया गया. हालांकि इस दौरान बड़हिया रेल संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे थे. इस वजह से रेलवे को 71 ट्रेनों के परिचालन में बदलाव करना पड़ा. जबकि 37 एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन को रद्द (trains canceled due to Agitation at Barhiya station) किया गया है.

'कल से जो प्रदर्शन हो रहा था बड़हिया में, धरना प्रदर्शन के बाद से अब तक 48 ट्रेनों को हमने रद्द किया है. 27 अप डायरेक्शन में, 21 डाउन डायरेक्शन में. 60 ट्रेन का डायवर्ट किया है. डायवर्ट ट्रेनों का वाया ग्रैंड कॉर्ड से 29 ट्रेनें चलायी हैं. बख्तियारपुर-तिलैया नया रूट से 6 गाड़ियों को डायवर्ट किया है. 18 गाड़ियां मुंगेर नई ब्रिज होकर चली हैं, वहीं बरौनी-कटिहार रूट से 4 गाड़ियों को चलाया जा रहा है.' - वीरेंद्र कुमार, सीपीआरओ, ईसीआर.

