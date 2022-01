नई दिल्ली : वैवाहिक बलात्कार पर याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. इसी बीच रविवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'सहमति हमारे समाज में सबसे कम आंकी गई अवधारणाओं में से एक है.' राहुल गांधी ने कहा, असहमति को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे आगे रखना होगा. राहुल ने कहा, शारीरिक संबंधों में 'सहमति' को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता. (consent' is not given its due value in physical relationships)

बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर जोर देते हुए एमिकस क्यूरी ने तर्क दिया कि जब एक पति अपनी पत्नी पर जबरदस्ती करता है, तो वह प्रेम-प्रसंग नहीं होता. न्याय मित्र ने हाईकोर्ट से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी महिला को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय पहले ही वैवाहिक बलात्कार को भारत में क्रूर अपराध बता चुका है.

नफरत की राजनीति

इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'नफरत' की राजनीति देश के लिए बहुत हानिकारक है और यह बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'मैं भी यही मानता हूं कि भाजपा की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है. और ये नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है.' उन्होंने कहा, 'देशी और विदेशी उद्योग बिना सामाजिक शांति के नहीं चल सकते. रोज अपने आसपास बढ़ती इस नफरत को भाईचारे से हराएंगे- क्या आप मेरे साथ हैं?'

यह भी पढ़ें- 'टिकट के लिए सिर्फ पर्रिकर का पुत्र होना ही पर्याप्त नहीं', फडणवीस के इस बयान पर भड़के उत्पल पर्रिकर

बता दें कि राहुल गांधी ने शनिवार को भी बेरोजगारी, महंगाई और 'नफरत के माहौल' को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने ट्विटर पोल के लिए लोगों के समक्ष यह सवाल रखा था कि 'भाजपा सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या रही है?' गांधी ने इसके लिए 'बेरोजगारी, टैक्स वसूली, महंगाई, और नफरत का माहौल' के तौर पर लोगों को चार विकल्प भी दिए थे.

(एजेंसी इनपुट)