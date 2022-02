रायबरेली: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा (General Secretary Congress Priyanka Gandhi Wadra) आज अपने रायबरेली दौरे (RAEBAREIlY VISIT) के दूसरे दिन रविवार को जिले में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन (UP Assembly Elections 2022) में 6 नुक्कड़ सभाएं, दो जनसभा और रोड शो कर चुकी हैं. इसके अलावा भी वो आज जिले में लगातार सक्रिय रहेंगी.

वहीं, रायबरेली के जगतपुर में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सूबे की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा (Attacked The Yogi Government Of The State Fiercely). इस दौरान उन्होंने कहा कि विरोधी दलों ने प्रदेश में विकास के काम किए नहीं हैं. इसलिए जातिवाद-धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं.

प्रियंका ने साधा सपा-भाजपा पर निशाना

उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पाकिस्तान और बुलडोजर का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो. सारे राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहते हैं. उन्हें सत्ता चाहिए, लेकिन यह सब जनता को बताएं कि सरकार बनाकर वह क्या करेंगे.

जनता को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसी सरकार लानी पड़ेगी, जो उनके हित के लिए काम करे. आगे उन्होंने कहा कि समाजवादी दल भी अलग नहीं है. वह भी अन्य पार्टियों की तरह ही खेल रही है. अब फैसला जनता को करना है.