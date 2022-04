कोझिकोड : जहां एक तरफ प्री-वेडिंग और पोस्ट-वेडिंग शूट का क्रेज (craze of pre-wedding and post wedding shoot in kerala) बढ़ता जा रहा है. वहीं, इस क्रेज के चलते दुर्घटनाएं भी सामने आ रही (accidents due to pre-wedding and post-wedding shoot in kerala) हैं. ऐसा ही एक हादसा केरल के कोझिकोड से सामने आया है. यहां के कुट्टियाडी में एक नवविवाहित जोड़ा पोस्ट-वेडिंग शूट के दौरान नदी में गिर गया (newly wed youth drowned in a river in kozhikode kerala) थे. इस हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी को बचा लिया गया.

जानकारी के मुताबिक, इस साल 14 मार्च को कादियांगड के मूल निवासी रेजिल और उनकी पत्नी कार्तिका की शादी हुई थी. शादी के बाद जैसे और जोड़े पोस्ट वेडिंग शूट कराते हैं, वैसे ही इस नवविवाहित जोड़े ने भी कराने का निश्चित किया. इसलिए फोटोग्राफन ने कुट्टियाडी नदी की सिनरी चुनी थी. यहां रेजिल और कार्तिका की फोटो शूट हो ही रही थी, कि अचानक नदी की तेज धाराओं में दोनों पति-पत्नी अंदर खिंचते चले गए.

यहां तक कि दोनों ने काफी कोशिश की तैर कर बाहर आने की लेकिन विफल हुए और नदी के भीतर चले गए. वहां मौजूद लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई. उनकी चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने नदी में छलांग लगाकर किसी तरह दोनों पति-पत्नी को बाहर निकाला और तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में रेजिल की जान तो बच गई, लेकिन कार्तिक की मौत हो गई. वहीं, रेजिल की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. उन्हें मालाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.