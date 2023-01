नारायणपुर : धर्मांतरण के मुद्दे पर आदिवासी और ईसाई मिशनरियों के बीच टकराव हो रहा Politics in Narayanpur conversion dispute है. सोमवार को गोर्रा गांव में हुए आदिवासियों के हमले के विरोध में आदिवासी समाज के लोग बैठक कर रहे थे. इसी के बाद आदिवासियों ने चर्च में तोड़फोड़ की Uproar over conversion in Narayanpur.तोड़फोड़ की जानकारी लगने पर जब पुलिस कप्तान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो आदिवासियों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया. जिसमें एसपी सदानंद कुमार के सिर में चोट लगी थी.इसी घटना की जांच के लिए बीजेपी ने 6 सदस्यीय डेलिगेशन टीम को नारायणपुर भेजने का फैसला लिया Narayanpur riot case था.

बीजेपी नेता नारायणपुर जाने पर अड़े: नारायणपुर जिला अध्यक्ष रूपसाय सलाम समेत अन्य कार्यकर्ताओं को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. यहां से उन्हें जेल भेजा गया है. गिरफ्तार लोगों में पवन नाग और अंकित नंदी भी है. बीजेपी नेता नारायणपुर जाने की मांग पर अड़े हुए हैं. लेकिन उन्हें बेनूर में पुलिस ने रोक रखा है. बीजेपी नेताओं की लगातार कलेक्टर से बात हो रही है. जिला प्रशासन पर बीजेपी नेताओं ने रोकने का आरोप लगाया है. प्रशासन ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल को अभी तक बेनूर में रोक रखा है.

ननकी राम कंवर ने दी चेतावनी: वहीं भाजपा प्रतिनिधिमंडल भी नारायणपुर जाने के लिए अड़ा है. कलेक्टर बीजेपी नेताओं से दो दिन का वक्त मांग कर रहे हैं. ननकी राम कंवर ने पुलिस को चेतावनी दी है कि हम परेशान हो रहे हैं अब नारायणपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को इक्ट्ठा करो. रात भर पुलिस वालों को परेशान करो. मौके पर डीआईजी कमलोचन कश्यप समेत कई अफसर मौजूद हैं. पुलिस के समझाने के बाद नारायणपुर जिले के आला अधिकारियों के साथ बीजेपी नेताओं की बातचीत हो रही है.

बीजेपी के जांच दल में कितने सदस्य :धर्मान्तरण पर मचे बवाल मामले में बीजेपी ने 6 सदस्य जांच समिति गठित की Uproar over conversion in Narayanpur. इस समिति में पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कवर, बीजेपी उपाध्यक्ष और विधायक शिवरतन शर्मा, कांकेर सांसद मोहन मंडावी, राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा शामिल है. समिति का दल घटना की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगा.लेकिन इस जांच दल को पुलिस ने benur Police station के पास ही रोक दिया है. जिससे दल नारायणपुर नहीं पहुंच सका Police stopped BJP investigation team in benur है.





सोमवार को नारायणपुर में हुआ था हंगामा: धर्मांतरण विवाद में सोमवार को नारायणपुर में एक समुदाय विशेष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया Uproar over conversion in Narayanpur. उनके उपासना स्थल पर तोड़ फोड़ की गई थी. हंगामा बढ़ते देख पुलिस पार्टी वहां पहुंची. गुस्साई भीड़ ने पुलिस पार्टी पर भी हमला कर दिया था. इस हमले में नारायणपुर एसपी के सिर में गंभीर चोट आई. एसपी सदानंद कुमार के सिर पर टांके भी लगाए गए. स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए बस्तर आईजी पी सुंदरराज मौके पर पहुंचे. उनके साथ तीन आईपीएस और भी वहां मौजूद थे. मंगलवार को नारायणपुर को छावनी में तब्दील कर दिया है. सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है.

पत्थरबाजी कांड में पांच लोगों की गिरफ्तारी : पत्थरबाजी कांड में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें रूपसाय सलाम,पवन नाग,डोमेश यादव,अंकित नन्दी और अतुल नेताम शामिल है. Accused arrested in stone pelting case of narayanpur.आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को आदिवासी समाज ने चक्काजाम किया. नारायणपुर कोंडागांव हाईवे पर चक्काजाम रहा.

छावनी में तब्दील नारायणपुर: नारायणपुर में धर्मांतरण के आरोप में बवाल के बाद इलाके में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है. सुरक्षा के लिहाज से शहर सहित आसपास के इलाके में बड़़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है. Bastar IG Sundarraj P ने कहा है कि '' अभी स्थिति सामान्य है. घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एफआईआर दर्ज की जा रही है. आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है.''Situation tense police force deployed in Narayanpur

नारायणपुर में कैसे शुरू हुआ था हंगामा: रविवार को Edka panchayat of narayanpur के गोर्रा में आदिवासियों से मारपीट की गई. आदिवासियों ने ईसाई समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया. इसके विरोध में आदिवासी समाज ने नगर बंद कर विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी. सोमवार को कलेक्टर अजीत और एसपी सदानंद कुमार ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की. इसी बीच आदिवासियों की आक्रोशित भीड़ ने समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ शुरू कर दी. जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो हंगामा और बढ़ गया Politics in Narayanpur conversion dispute. लोगों ने वहां तैनात एसपी और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया.