नई दिल्ली : संसद के बजट सत्र में भी पेगासस का मुद्दा (budget session Pegasus issue) उठाने का प्रयास किया जा रहा है. टीएमसी सांसद ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव (TMC MP Saugata Roy Pegasus Privilege Motion) लाने की पहल की है. उन्होंने सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया है.

पेगासस स्पाइवेयर पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने लोक सभा स्पीकर ओम बिरला (Lok sabha Speaker Om Birla) को पत्र लिखा है. उन्होंने केंद्र सरकार पर पेगासस स्पाइवेयर के मुद्दे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया (misleading the House on the issue of Pegasus Spyware) है.

