इस्लामाबाद: पाकिस्तान में इमरान खान सरकार (Imran Khan government in Pakistan) का काउंट डाउन जारी है और विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं. इस बीच असेंबली सचिव ने स्पीकर को सलाह दी है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग (Vote on No Confidence Motion) कराई जाए. वहीं पाकिस्तान के मुख्य सचिव ने इमरान खान की सुरक्षा को लेकर चिट्ठी लिखी है. हालांकि इमरान खान की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रात 12 बजे कोर्ट खोलने का निर्देश दिया है.

इससे पहले पीएम इमरान खान ने इस्तीफे से पहले तीन शर्तें रखीं. हालांकि मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला है. मरियम नवाज ने कहा कि इस डर से मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के हाथ में माचिस है, जिससे वह हर तरफ आग लगाना चाहता है. इससे पहले कि वह और नुकसान कर सके, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए. ऐसे व्यक्ति के हाथों 22 करोड़ का भाग्य नहीं दिया जा सकता.

नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ने स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने की सलाह दी है. नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अर्टिकल 6 सभी पर लागू होगा. बता दें कि आर्टिकल 6 के अनुसार अगर कोई भी आदमी संविधान के खिलाफ जाता है और असंवैधानिक तरीके से सरकार चलाने की कोशिश करता है तो इसे देशद्रोह माना जाएगा. पाकिस्तान के मुख्य सचिव ने इमरान खान की सुरक्षा को लेकर चिट्ठी लिखी है. उन्होंने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान के लिए सुरक्षा के इंतजाम हों. इससे पहले शेख राशिद ने भी मंत्रालय छोड़ने के बाद सुरक्षा की मांग की थी.

आंकड़ों की बाजीगरी: पाकिस्तान की संसद में कुल सासदों की संख्या 342 है. यानी इमरान खान को फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए 172 वोट हासिल करने होंगे. लेकिन मौजूदा वक्त में इमरान खान की सरकार को 142 सांसदों का ही समर्थन हासिल है, जबकि विपक्ष अपने साथ 199 सांसदों के होने का दावा कर रहा है.