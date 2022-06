कांगड़ा: बुधवार 22 जून से 24 जून तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उत्तर भारत की महिला विधायकों का सम्मेलन (Women Legislators Conference) होने जा रहा है. जिसमें उत्तर भारत की महिला विधायक और मंत्री शिरकत करेंगी. लैंगिक समानता विषय (Gender equality) पर होने वाले इस सम्मेलन में उत्तर भारत के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की 116 महिला विधायक शामिल (women MLAs will come to Dharamshala) होंगी. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women Commission) के सौजन्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगी.

6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की महिला विधायक लेंगी हिस्सा: इस सम्मेलन में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल की महिला विधायक हिस्सा लेंगी. उन्होंने बताया कि दिल्ली की 8, उत्तर प्रदेश की 47, राजस्थान की 26, पंजाब की 13, हरियाणा की 9, उत्तराखंड की 8 और मेजबान हिमाचल की 5 विधायक हिस्सा लेंगी. सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर ट्रेनिंग और टिप्स भी दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि सम्मेलन धर्मशाला के शीला चौक स्थित एक निजी होटल में होगा.

लैंगिग समानता पर चर्चा होगी (Gender Equality): उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने (DC Kangra Dr. Nipun Jindal) बताया कि उत्तर भारत की महिला मंत्री और विधायकों का धर्मशाला में कल 22 से 24 जून सम्मेलन आयोजित किया जा रहा. केंद्र सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव कर्यक्रम के तहत यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है. आयोजन में 6 राज्यों और केंद्र शासित दिल्ली की सभी महिला विधायकों को निमंत्रण भेजा गया है. तीन दिन तक सभी प्रतिभागी इस आयोजन में लैंगिग समानता (Discussion on Gender Equality) और उसके अलग-अलग पहलुओं पर अपना मत व्यक्त करेंगी. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल (UP Governor Anandiben Patel In Dharamshala) बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगी.

धर्मशाला में लगातार वीवीआईपी मूवमेंट- इससे पहले 10 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिवसीय हिमाचल दौरे पर धर्मशाला पहुंचे थे. इसके बाद 15 से 17 जून तक मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन भी धर्मशाला में हुआ था जहां देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव पहुंचे थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 16 जून को धर्मशाला में रोड शो किया था और 16,17 जून को मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की थी. अब धर्मशाला में उतर भारत के राज्यों की महिला विधायकों का सम्मेलन 22 से 24 जून तक (Women Legislators Conference in dharmshala) होगा. प्रशासन की तरफ से इस सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

