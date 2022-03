नेल्लौर : हमारे आसपास की सफाई का ख्याल सफाई कर्मचारी रखते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कोई सोचता होगा. ऐसे में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर प्रशासन ने इन सफाई कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का जिम्मा लिया है. नेल्लौर शहर आयुक्त शहर के 1500 सफाई कर्मचारियों से रोज अवगत हो रहे हैं और उनके साथ खुशी के पल बिता (Nellore city commissioner work for sanitation workers) रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, नेल्लोर शहर प्रशासन में 1500 सफाई कर्मचारी कार्यरत (1500 sanitation workers working in Nellore city administration) हैं. वे रोजाना सड़कों पर झाडू लगाकर थक हारे अपने घर लौट जाते हैं. लेकिन अब नगर प्रशासन के आयुक्त ने उनमें जोश भरने की पहल की है. वह सुबह साढ़े पांच बजे सफाई कर्मचारियों से केवल 30 मिनट के लिए मिलते (city commissioner spend time with sanitation workers in andhra pradesh) हैं.

इस दौरान वह सफाई कर्मचारियों को फन एयरोबिक्स सिखाते (nellore sanitation workers taught aero bix) हैं. यहां तक कि जुंबा डांस और श्वास व्यायाम भी कराते (Zumba dance and Breathing Exercises for nellore sanitation workers) हैं. यह कार्यक्रम एक महीने से जारी है. आयुक्त का कहना है कि 30 मिनट का यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए काफी मजेदार होता है, जो गटर और सड़कों की सफाई करते-करते थक चुके हैं.