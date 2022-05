नई दिल्ली : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities-NCM) ने कॉमेडियन भारती सिंह की एक टिप्पणी (Bharti Singh joke on moustache and beard) से जुड़े विवाद के मामले में महाराष्ट्र एवं पंजाब प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है. आयोग का कहना है कि भारती की टिप्पणी से सिख समुदाय की भावनाएं आहत (hurting the religious sentiments of Sikhs) हुई हैं.

अल्पसंख्यक आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने महाराष्ट्र और पंजाब के मुख्य सचिवों से रिपोर्ट मांगी है तथा इन रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कदम उठाया जाएगा. खबरों के मुताबिक, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भारती सिंह ने 'दाढ़ी-मूंछ' से संबंधित एक टिप्पणी की थी. इसको लेकर पंजाब के जालंधर में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

विवाद खड़ा होने के बाद भारती ने माफी मांग ली थी. उनका यह भी कहना था कि उन्होंने किसी जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया था. उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था.