कोंडागांव: कोंडागांव में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है. नक्सलियों ने आदवाल ग्राम पंचायत के टोंडाबेड़ापारा में एक युवक को मौत के घाट उतार (Naxalites killed youth in Tondaberapara of Kondagaon) दिया. माओवादियों ने युवक सोमा मंडावी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल (Naxalite incident in Kondagaon) है. सोमा मंडावी की उम्र 35 साल बताई जा रही (Naxalites shot Soma Mandavi in Kondagaon) है.

कई दिनों से सोमा मंडावी की हत्या के फिराक में थे नक्सली: नक्सली आदवाल इलाके में कई दिनों से सोमा मंडावी को मारने के लिए घूम रहे थे. मिली जानकारी के मुताबिक नक्सली बीती रात सोमा मंडावी को उसके घर से उठाकर जंगल की ओर ले गए और बीच जंगल में रविवार को उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. नक्सलियों ने शव को गांव के पास फेंक दिया.

पुलिस लेट से मौके पर पहुंची: संवेदनशील इलाका होने की वजह से पुलिस लेट से मौके पर पहुंची है. रविवार की सुबह मर्दापाल थाना इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या की जांच कर रही है.

कोंडागांव में मुखबिरी के शक में हत्या: पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने सोमा मंडावी को मुखबिरी (Murder on suspicion of informer in Kondagaon) के शक में मौत के घाट उतारा है. नक्सलियों को शक था कि सोमा मंडावी पुलिस के लिए काम करता है. इस वजह से पहले नक्सलियों ने उसकी रेकी की. फिर सोमा मंडावी को मौत के घाट उतार दिया.

कोंडागांव में फिर बढ़ रहा नक्सलियों का उत्पात: बीते कई महीनों से कोंडागांव में नक्सली उत्पात में तेजी आई है. जो कि काफी चिंता का विषय है. केंद्र सरकार ने कोंडागांव को नक्सलग्रस्त इलाकों की सूची से निकाल दिया था. नक्सल उन्मूलन के नाम से जो आबंटन जिले को प्राप्त होता है वह भी बंद कर दिया गया था. लेकिन धीरे-धीर नक्सलियों के बढ़ते उत्पात ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.