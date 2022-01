मुंबई : सपना तो हर कोई देखता है. लेकिन खुली आंखों से सपने को सच करने की ताकत कुछ की लोगों में होती है. कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र स्थित नागपुर के एक युवक ने कर दिखाया है. युवक ने कबाड़ से स्पोर्ट्स कार बनाई (nagpur youth made sports car) है, जिसे देखने के लिए अब लोगों की भीड़ उमड़ रही है. ये युवक 26 साल का स्वप्निल काशीनाथ चोपकर है, जो नागपुर का निवासी है.

दरअसल, स्वप्निल को कार खरीदने का शौक था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया. इसके बाद उसने अपनी कार बनाने की सोची (Sports cars made of scrap) और कबाड़ से कार बना डाली. यह कार कोई ऐसी-वेसी गाड़ी नहीं ब्लकि फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स कार (sports car running in Formula One race) है. उसने पहले स्क्रैप मेटल इकट्ठा किया और दुपहिया वाहन में लगने वाले पुर्जे खरीदे. इसके बाद उसने कड़ी मेहनत कर इस असाधारण कार को तैयार किया.