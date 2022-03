मुंबई: जीनोम सीक्वेंसिंग के आंकड़े (Genome Sequencing Data Mumbai) सामने आने के बाद मुंबई को राहत मिली है, क्योंकि यहां के लोगों ने खतरनाक स्टील्थ बी-2 कोरोना वायरस (Corona new variant stealth B2) पर काबू पा लिया है. कोविड का यह नया वेरियंट (new variant of covid) दुनिया भर के देशों में अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है.

मुंबई में कोरोना का प्रकोप: मार्च 2020 में मुंबई में पहला कोरोना मरीज मिला था. फिर कोरोना फैला और अब तक इसकी तीन लहरें आ चुकी हैं. दूसरी लहर में डेल्टा वेरियंट की वजह से मुंबई में रोजाना 11000 से अधिक मरीज सामने आए. वहीं, तीसरी लहर में प्रति दिन अधिकतम 20000 लोग ओमीक्रोन से संक्रमित पाये गये. हालांकि अब ओमीक्रान खतरनाक नहीं है. इसलिए मुंबई नगर निगम ने मुंबईकरों का समर्थन प्राप्त किया. यही वजह है कि नगर पालिका ओमीक्रोन वायरस को हराने में सफल रही.

यह भी पढ़ें- COVID Lockdown: शंघाई में सख्त प्रतिबंध, सिर्फ कोविड जांच के लिए बाहर निकलने की अनुमति

मुंबईकरों ने स्टील्थ बी-2 को दी मात: बीते दिसंबर में कोरोना की तीसरी लहर आई थी. ओमीक्रान का नया वेरियंट स्टील्थ बी-2 अब यूरोप और चीन सहित कई देशों में पूरे जोरों पर है लेकिन मुंबईकर पहले ही स्टील्थ बी-2 को पछाड़ चुके हैं. अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि हाल ही में नगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट के अनुसार 271 रोगियों ने स्टील्थ बी-2 को मात दी है.