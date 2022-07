सागर। नगर निगम सागर के महापौर चुनाव (MP Municipal Elections 2022) में अनुसूचित जाति वोट बैंक को लेकर जमकर सियासत चल रही है. पहले बीजेपी सोशल मीडिया पर तस्वीरों और मीम्स के सहारे दलित अपमान के आरोप लगा रही थी. अब कांग्रेस ने कुछ वीडियो जारी कर बीजेपी पर अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद सावित्री वाल्मीकि (Rajya Sabha MP Savitri Valmiki) के अपमान का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने वीडियो जारी कर कहा है कि "भाजपा की सरकार में राज्यसभा सांसद जैसे गरिमामय पद पर बैठी महिला नेत्री सावित्री वाल्मीकि को उनकी ही सरकार और प्रशासन ने बेइज्जत कर कमरे से बाहर निकाल दिया. यह कृत्य वाल्मीकि समाज और महिला जाति का घोर अपमान है".

सावित्री बाल्मीकि के अपमान से कांग्रेस खफा

सार्वजनिक रूप से माफी मांगे भाजपा: कांग्रेस का कहना है कि "सरकार और प्रशासन के इस कृत्य से अनुसूचित जाति तथा महिला वर्ग के प्रति भाजपा का दोगला चेहरा उजागर हुआ है. इस शर्मनाक कृत्य के लिए सरकार संपूर्ण अनुसूचित जाति और महिला वर्ग से सार्वजनिक माफी मांगे तथा दोषियों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करे". वीडियो जारी करते कांग्रेस की जिला कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी, महापौर चुनाव के प्रभारी सुरेंद्र सुहाने तथा संचालक रामकुमार पचौरी ने राष्ट्रपति और राज्यपाल से शिकायत की है.

क्या है मामला ? : जबलपुर से नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सावित्री वाल्मीकि को नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए भाजपा ने सागर बुलाया था. भाजपा का सावित्री वाल्मीकि को बुलाने का मकसद दलित वर्ग के मतदाताओं को रिझाना था. इसके लिए उन्हें शासकीय सत्कार के साथ सर्किट हाउस के कक्ष क्रमांक 3 में रुकवाया गया था. भाजपा प्रत्याशी के प्रचार से वापस लौटने पर उनकी अनुमति के बिना उनका सामान दूसरे कमरे में फेंक दिया गया. जिसके बाद वह कमरा प्रदेश सरकार के एक बड़े ब्राह्मण मंत्री को दे दिया गया. इससे वे भड़क गईं और जमकर पूरे स्टाफ को लताड़ा और चली गयीं.

Urban Body Election 2022: सुनहरे सागर का संकल्प पत्र अंधेरे में जारी, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने की प्रेसवार्ता

सावित्री वाल्मीकि का अपमान बर्दाश्त से बाहर: कांग्रेस नेताओं ने अपने आरोप में कहा है कि "भाजपा सरकार वोटों की राजनीति के तहत अनुसूचित जाति वर्ग और महिलाओं का उपयोग करने के बाद उनका इसी तरह घोर अपमान करती है. केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार के रहते वाल्मीकि समाज की अनुसूचित जाति वर्ग की महिला नेत्री का वोटों के सौदागरों द्वारा किया गया ये अपमान संपूर्ण समाज के लिए बर्दाश्त से बाहर है".

केस दर्ज करने की मांग: मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ. संदीप सबलोक ने बताया कि "एक सोची समझी साजिश के तहत सावित्री वाल्मीकि का अपमान किया गया है. इस अपमान पर केंद्र और प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार न्याय नहीं दे सकती है. इसीलिए कांग्रेस ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे अनुसूचित जाति वर्ग के सबसे बड़े प्रतिनिधि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इस मामले में प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग की है. (MP Municipal Elections 2022) (Misbehavior with rajya sabha MP Savitri Valmiki) (Congress demanded action against Culprits) (Savitri Valmiki insulted in sagar) (Throw Luggage of Savitri Valmiki in Sagar)