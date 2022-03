डिंडिगुल : तमिलनाडु में अंधविश्वास की हैरान कर देने वाली घटना सामने (Shocking incident of superstition in tamilnadu) आई है. जिसमें एक मां ने अपने ही चार माह के बच्चे की हत्या (mother killed her four month child in palani tamilnadu) कर दी. ऐसी दिल दहला देने वाली घटना डिंडिगुल जिले के राजापुरम पंचायत की है, जहां एक मां ने अपने बच्चे की हत्या एक ज्योतिषाचार्य के कहने पर (child murder at the behest of an astrologer) दी.

जानकारी के मुताबिक, पलानी निवासी महेश्वरन और उनकी पत्नी लता के दो बच्चे हैं. लता किसी ज्योतिषाचार्य से मिली थीं, जिन्होंने दोनों बच्चों को लेकर भविष्यवाणी की थी कि उनका छोटा बेटा गोकुल (4 माह) के जीवित रहने पर उनके परिवार को आगे मुश्किलें होंगी. इस वजह से 23 मार्च को महेश्वरन की अनुपस्थिति में लता ने अपने बच्चे गोकुल को पलारू पोरूंथलारु ले गई. वहां बच्चे को नदी में फेंक दिया, जहां बच्चा डूबकर मर गया.

वहीं, हत्या के बाद लता वापस घर आई और बच्चे के लापता होने का नाटक करने लगी. वह रो-रोकर बच्चे की गुमशुदगी के बारे में सभी को बताने लगी, जिसके बाद आस-पड़ोस के लोगों ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी. इस बीच पलारू पोरुंदलारू नदी के किनारे झाड़ियों में बच्चे की लाश मिली. स्थानीय लोगों ने बच्चे को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी. उधर, खबर पाकर पलानी तालुका पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने बच्चे के माता-पिता से पूछताछ की.

लता से पूछताछ के दौरान को मिले जवाब संतोषजनक नहीं थे, जिसकी वजह से पुलिस को उस पर शक हुआ. पुलिस ने सख्ती से लता से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसने यह भी बताया कि एक ज्योतिषाचार्य के कहने पर उसने अपने बेटे की हत्या की है. इस संबंध में पुलिस ने लता के खिलाफ मामला दर्ज कर रिमांड पर उसे लिया है और आगे की जांच कर रही है.