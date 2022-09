पटना: बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह (Minister Sudhakar Singh Controversial Statement) ने एक बार फिर विवादस्पद बयान दिया है. उन्होंने कहा कि माप तौल के अधिकारी की घूस लेने की बात बताते हुए कहा कि वह मिले तो उसे जूता से पीट दीजिए. उन्होंने यह भी कहा कि विभाग के अफसर 50-50 हजार तक बतौर घूस लोगों से वसूलते हैं. यदि आप शिकायत करेंगे तो कार्रवाई होगी, नहीं करेंगे तो कैसे कार्रवाई करेंगे और ऐसे में वह बच निकलेगा.



"घूसखोर अधिकारी मिले तो जूता से पीटो": कृषि मंत्री कैमूर के भगवानपुर में आयोजित किसान संगोष्ठी (Minister Sudhakar Singh In Kaimur) को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने आगे कहा कि मेरे विभाग के अधिकारी भ्रष्ट हैं. 50- 50 हजार रुपये घूस के तौर पर वसूली करते हैं. लेकिन जल्द ही सारे अधिकारी ठीक हो जाएंगे. उन्होंने एक वाक्या का जिक्र करते हुए कहा कि एक पेट्रोल पंप पर रात के 10 बजे माप तौल अधिकारी 10 लीटर तेल लिया. पेट्रोल पंप कर्मी ने जब पैसे की मांग की तो उसने कहा कि रजिस्टर पर लिख दीजिए. मामला संज्ञान में आते ही उसे निलंबित कर दिया है.जब भी वह दिखाई दे तो उसे आप लोग जूता से पीटिएगा.

"कैमूर में बनेगा चार नए मंडी ": उन्होंने आगे कहा कि यहां निलंबित भ्रष्ट अधिकारी के बदले में एक ईमानदार अधिकारी आ रहा है. उन्होंने कहा कि सब्सिडी नाम की बीमारी को खत्म करना है, क्योंकि सब्सिडी एक दो के लिए नहीं सभी के लिए आती है. लेकिन इसका फायदा एक दो लोग ही उठा पाते हैं. अब सब्सिडी का पैसा बाजार समिति और मंडी बनाने में खर्च होगा.

उन्होंने घोषणा किया कि कैमूर जिले के नक्सल प्रभावित प्रखंड अधौरा में (Announce to Establish Four Mandi In Kaimur) चार मंडी बनेगा. एक मंडी पहाड़ के नीचे मकड़ी खोह में बनेगा, यहां केवल सब्जी की मंडी लगेगी. जहां सब्जी का उत्पादन करने वाले किसान मंडी में सब्जी लेकर आएंगे और व्यवसायी छोटी बड़ी गाड़ियों से सब्जी को खरीद कर बिक्री के लिए बाहर ले जाएंगे. दूसरा मंडी अधौरा मार्केट में बनेगा और तीसरा मंडी अधौरा प्रखंड के सबसे ऊपरी भाग में बनाया जाएगा.

"बीज निगम किसानों का दे रहा फर्जी बीज": उन्होंने आगे कहा की प्रदेश स्तर से लेकर देश स्तर के वैज्ञानिकों से मैं सलाह ले रहा हूं कि पानी लगे खेतों में धान की फसल की कटाई कैसे हो. किस तरह का हार्वेस्टर बनाया जाए, ताकि पानी में लगी फसल की कटाई कर सके. उन्होंने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीज निगम किसानों को फर्जी बीज दे रहा है.समय से पहले ही बीज में बालियां लग गई और फसल की गुणवत्ता काफी खराब है.

उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पिछले 17 सालों में यह सिस्टम जर्जर हो गया है. लेकिन किसानों के हित एक दर्जन योजनाएं लेकर मैं आ रहा हूं, कृषि से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि कृषि मंत्री के तौर पर एक महीने काम करते हुआ. लेकिन इस एक महीने में पूरे बिहार भर में 3000 खाद की दुकानों में ताला लगवाया है. उन दुकानों से फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया था.

किसानों के लिए एप की लांचिंग की घोषणा: उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में किसी भी उर्वरक की दुकान पर लाइन नहीं लगी. मैं एक एप लाने जा रहा हूं, उस ऐप से पता चल जाएगा कि आपके जिले और प्रखंड में उर्वरक की दुकानों में कितनी मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है. तीन साल के भीतर किसानों से जुड़ी बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. किसानों की दुर्दशा पर उन्होंने कहा कि सैकड़ों सालो से किसान खेती करते आ रहे हैं. तब उर्वरक नहीं था ना वैज्ञानिक थे न कृषि अनुसंधान केंद्र थे.

किसान अनाज का उत्पादन करते करते दुबले पतले हो गए. इसका उपभोग करने वाले लोग मोटे हो गए. पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने में वक्त लगेगा. लेकिन निश्चित तौर पर किसानों की समस्या का समाधान होगा, किसानों की आय दुगनी होगी.

"ऐसे निर्मम लोगों के बीच हमलोग बैठकर काम कर रहे हैं, जो आपके लिए नीतियां बना रहे हैं. ऐसे लोग को आपकी चिंता नहीं है. हमारा कलम, जबान और हाथ लगातार चलते हैं. शिकायते हैं, उन शिकायतों को मैं ठीक करूंगा. लेकिन जो शिकायतें पुरानी है, उनका मैं क्या करूं. हमारे कालखंड में अभी एक पेट्रोल पंप पर रात को माप तौल वाला अधिकारी 10 लीटर तेल भरवा लिया. जब मुनिम ने पैसा मांगा तो कहा कि बही खाता में लिख देना. लग रहा था जैसे उसके बाप का बही खाता है. मैंने उसे निलंबित कर दिया है, चला जाएगा दो दिन के भीतर. घूम रहा होगा कही तो उसे जूता से पीटिएगा. नया अधिकारी भेजेंगे यहां, देखते है कोई मिल जाए. ये हालत है मेरे विभाग का, 50-50 हजार रुपया वसूलता है. यदि आप शिकायत लिखकर देंगे तो कार्रवाई करेंगे. नहीं देंगे तो कैसे कार्रवाई करेंगे, बच जाएंगे" - सुधाकर सिंह, कृषि मंत्री, बिहार सरकार