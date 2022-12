कोटा. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी की 'भारत जाड़ो यात्रा' (Bharat Jodo Yatra of Rahul Gandhi) प्रदेश में कोटा संभाग के रास्ते प्रवेश करेगी. जिसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है. इसी कड़ी में शुक्रवार को सूबे के सीएम अशोक गहलोत भी कोटा आने वाले हैं तो वहीं, जिले के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा पहले ही यहां पहुंच चुके हैं. सर्किट हाउस में मीडियाकर्मियों से रूबरू हुए मीणा ने प्रदेश के भाजपा नेताओं पर जमकर (Minister Parsadi Lal Meena attacked on BJP) निशाना साधा. साथ ही उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दलाल (Gaddar Politics in Rajasthan) करार दिया. मीणा ने इन तीनों नेताओं पर राजस्थान की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया. दरअसल, उन्होंने यह बयान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के न्यायालय में 92 विधायकों के इस्तीफे को लेकर लगाई गई याचिका पर पूछ गए एक सवाल के जवाब में दिया.

मंत्री ने कहा कि तीनों नेता सरकार को गिराना चाहते थे. हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि भला वो कैसे सरकार गिरा सकते थे तो मीणा ने कहा कि जैसे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सरकारें गिराई गई, वैसे ही यहां भी प्रयास किए जा (Congress Political drama) रहे थे. आगे उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि इसमें पार्टी के कुछ लोग भी शामिल थे, पर उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया. वहीं, जब मीडियाकर्मियों ने उनसे नाम जानने की कोशिश की तो मंत्री ने कहा कि भाजपा वाले ही साजिश में शामिल नेताओं के नाम बता सकते हैं.

मंत्री मीणा ने भाजपा के इन तीन नेताओं को बताया दलाल.

पायलट ही नहीं, सभी कार्यकर्ता हमारे असेट: सीएम गहलोत के पायलट को गद्दार कहे जाने वाले बयान पर मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के आदेश को सभी को मानना होगा. वहीं, मीणा से जब सवाल किया गया कि मानेसर वाले गद्दार है या नहीं तो उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पीछे छूट गया है. पायलट को असेट मानने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है. ऐसे में हम भी ऐसा ही मानेंगे. उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ही नहीं हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे लिए असेट हैं. इधर, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर मीणा ने कहा कि इस पर हाईकमान को छोड़ कोई भी कुछ नहीं कह सकता है. वो केवल राजस्थान की पॉलिटिक्स करते हैं, न कि दिल्ली की.

केंद्र के खिलाफ किसानों को आवाज बुंलद करनी चाहिए: लहसुन खरीद नहीं होने पर किसानों के राहुल गांधी को माला पहनाने के सवाल के जवाब में मीणा ने कहा कि किसानों का आक्रोश है. भारत सरकार ने खरीद के आदेश ही नहीं दिए. ऐसे में राजस्थान सरकार किसानों की उपज नहीं खरीद पाई. अगर भारत सरकार अभी भी आदेश दे तो हम लहसुन की खरीद शुरू कर देंगे. लेकिन मौजूदा स्थिति में इस मुद्दे के खिलाफ किसानों को मोर्चा खोलना चाहिए.

किसानों की कर्ज माफी पर बोले मीणा: राहुल गांधी के 10 दिनों में किसानों की कर्ज माफी के सवाल पर मीणा ने कहा कि भाजपा के आरोपों में कोई दम नहीं है. आगे उन्होंने दावा किया कि एक बार नहीं, बल्कि दो बार एक लाख तक के कर्ज को माफ किया गया है.

राहुल गांधी की सुरक्षा ज्यादा जरूरी: हाईवे और बाजार बंद करने के सवाल पर मंत्री मीणा ने कहा कि राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं. जिनमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की गई थी. केंद्र और राज्य कोई भी सरकार हो सभी को राहुल गांधी को लेकर सतर्क रहना पड़ता है. हालांकि, इस दौरान मीणा ने माना कि कोटा में केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने भी काफी अच्छा काम करवाया है. उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में भी इतना काम नहीं हुआ है, जितना कोटा में हुआ है.

सरकार का एक रुपया भी नहीं हो रहा खर्च: यात्रा में हो रहे खर्च के सवाल पर मीणा ने कहा कि सरकार का एक रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है. इसका पूरा खर्च पार्टी उठा रही है. सरकार को सड़कों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका काम पहले से ही जारी है.