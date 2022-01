उडुपी : कर्नाटक के उडुपी जिले में कुछ नशेड़ी छात्रों के उत्पात मचाने का मामला (Chaos erupted at Padubidri by group of mbbs students) सामने है. नशेड़ी छात्रों ने भरे बाजार में मारपीट की और जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उन्होंने उल्टा बूरे अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली. इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल (karnataka mbbs students video went viral) हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, ये नशेड़ी उडुपी के निजी कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र हैं तथा चेन्नई के मूल निवासी हैं. दो लड़के और एक लड़की एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर पदुबिद्री इलाके से गुजर रहे थे. तभी बीच सड़क पर पेट्रोल खत्म हो गई और उनकी गाड़ी वहीं बंद पड़ गई. इस बीच तीनों छात्रों में किसी बात को लेकर कहासूनी शुरू हो गई और फिर भरे बाजार में तीनों मारपीट करने लगे. यह देख वहां मौजूद लोग जमा हो गए. पुलिस को इसकी खबर दी गई.

छात्रों ने भरे बाजार मचाया उत्पात

पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि तीनों छात्र नशे में धुत थे. जब पुलिस ने छात्रों को कब्जे में लेने की कोशिश की, तो छात्रों ने पुलिस पर उल्टा रौब दिखाया. छात्रों ने धमकी दी कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया, तो अंजाम बूरा होगा. काफी देरतक नशेड़ी छात्रों का उत्पात पुलिस और स्थानीय लोगों के सिर का दर्द बन गया था. लेकिन किसी तरह स्थानीयों की मदद से पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. इसके बाद उन्हें थाने ले जाकर पूछताछ की.