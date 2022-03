हैदराबाद : तेलंगाना के यादाद्री भुवनागिरी जिले में आज महाकुंभ संप्रोक्षण (MahaKumbha Samprokshana in Yadadri Temple Telangana) के बाद यादाद्री मंदिर के कपाट खोले गए (Yadadri temple reopens today) हैं. इस मौके पर तेलंगाना सीएम केसीआर अपने परिवार के साथ मंदिर में पहुंचे. उन्होंने सपरिवार भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की पूजा पहले (Telangana CM KCR offered first pooja in Yadadri Temple) की. इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को भगवान नरसिंह के दर्शन की अनुमति (Yadadri temple reopens after MahaKumbha Samprokshana) दी गई.

वैष्णव परंपरा के अनुसार तय मुहुर्त में पंचकुंडात्मक महाकुंभ संप्रोक्षण कार्यक्रम सात दिनों तक चला. 21 मार्च से शुरू हुए संप्रोक्षण का आयोजन पंचरथ आगम शास्त्र के अनुसार वैदिक पाठ और मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हो गया. यह अनुष्ठान मुख्य मंदिर के साथ-साथ बालालयम में भी किया गया. इस दौरान स्वस्ति वचनम, यज्ञ हवन, मूल मंत्र हवन, श्री विष्णु सहस्र नाम पाठ और अन्य शास्त्र अनुष्ठान भी किए गए.

महाकुंभ संप्रोक्षण के अंतिम दिन सोमवार सुबह नौ बजे महा पूर्णाहुति दी गई. मुख्यमंत्री केसीआर सपरिवार यहां हेलीकॉप्टर से मंदिर पहुंचे. सीएम केसीआर ने पहले मंदिर घुमकर देखा. इस दौरान उनके साथ अन्य मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पुजारी और वैदिक विद्वान शामिल थे. बालालयम से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान की स्वर्ण प्रतिमाओं की शोभायात्रा भी आयोजित हुई. छह साल बाद, भगवान की स्वर्ण प्रतिमा ने पूर्वी राजा गोपुरम के रास्ते से होते हुए बालालयम से मुख्य मंदिर में प्रवेश किया है.

यदाद्री लक्ष्मी-नरसिम्हा स्वामी मंदिर हैदराबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थापित है. मंदिर का प्रांगण 14.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. वर्ष 2016 में स्थापित मंदिर के पुनर्निर्माण पिछले साढ़े पांच वर्षों में 1200 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है. मंदिर का पुनर्निर्माण वैष्णव संत चिन्ना जियार स्वामी के मार्गदर्शन में शास्त्रों के अनुसार किया गया है. इस भव्य मंदिर का डिजाइन प्रसिद्ध फिल्म सेट डिजाइनर आनंद साई ने तैयार किया है.

मंदिर की खासियत यह है कि पुनर्निर्माण में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि 2.5 लाख टन ब्लेक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है. जिसे विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम से लाया गया है. इसके अलावा मंदिर के प्रवेश द्वार पीतल से निर्मित हैं, जिसमें सोना भी जड़ा गया है. यादाद्री मंदिर का विमान गोपुरम अर्थात गर्भगृह के ऊपर बने गुंबद पर 125 किलो सोने लगाया गया है. मंदिर का मुख्य द्वार, जिसे राजा गोपुरम कहा जाता है, करीब 84 फीट ऊंचा है.

इसके अलावा मंदिर के छह और गोपुरम हैं. राजा गोपुरम के आर्किटेक्चर में पांच सभ्यताओं द्रविड़, पल्लव, चौल, चालुक्य और काकातिय की झलक देखने को मिलती है. इस मंदिर में लक्ष्मी-नृसिंह भगवान मंदिर के मुकजी द्वार पर हनुमान जी की एक खड़ी प्रतिमा स्थापित है. प्रतिमा की ऊंचाई 25 फीट है, जिसके कारण ये कई किमी दूरी से दिखाई देती है. प्रतिमा के द्वार पर खड़े होने के कारण इसे रक्षक हनुमान कहा जाता है.