पटना/नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (RJD Supremo Lalu Prasad Yadav) को लगातार 12वीं बार निर्विरोध पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन (Lalu Yadav Elected National President Of RJD) लिया गया है. रविवार को राजधानी इन नई दिल्ली के एनडीएमसी स्थित कन्वेंशन सेंटर में (Convention Center In New Delhi) आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बात की विधिवत घोषणा की गई. पिछले 28 सितंबर को ही लालू प्रसाद ने पार्टी अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था. कोई और नामांकन पत्र ना होने की वजह से उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था. हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की विधिवत घोषणा रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में की गई और आज ही उनको निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है.

लालू यादव RJD के फिर चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष : आपको बता दें कि 1997 में जनता दल से अलग होने के बाद लालू प्रसाद यादव पहली बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे. उसके बाद से ही लालू प्रसाद निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा रहे हैं. यहां तक कि चारा घोटाले में जब लालू प्रसाद को सजा मिली थी तो भी वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए गए थे. गौरतलब है कि राजधानी नई दिल्ली में राजद का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है. रविवार को पहले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है. जिसमें इस अधिवेशन में रखे जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है.

जगदानंद पार्टी अधिवेशन में नहीं पहुंचे : सबसे खास बात यह है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अभी तक नहीं पहुंचे हैं. जबकि लालू प्रसाद के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ अन्य सभी वरिष्ठ पार्टी के नेता, मंत्री उपस्थित हैं. इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने पिता जगदानंद सिंह के नहीं आने के बारे में पूछे जाने पर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि वो पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष के नहीं आने के बारे में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ही बताएंगे. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें किसी से कोई नाराजगी नहीं है. उनके नेता लालू प्रसाद हैं. मिली जानकारी के अनुसार कार्यकारिणी में कई प्रस्ताव पास हुए. जिसमें जातीय जनगणना समेत कई प्रस्ताव पास किए गए.