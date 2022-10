कटनी। जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र के ग्राम देवरा खुर्द में देर शाम कटनी नदी के किनारे पिकनिक मनाने के दौरान नहाने गए 5 बच्चे गहरे पानी में डूब गए, जिसमें 3 के शव बरकामद किए गए हैं, वहीं खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अन्य दो बच्चों के लिए तत्काल रेस्क्यू शुरू कर दिया है. होमगार्ड की गोताखोर टीम बोट में सवार होकर नदी पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. मौके पर कटनी तहसीलदार, एनकेजे थाना प्रभारी सहित अधिकारी और पुलिस मौजूद है. फिलहाल इस मामले पर सीएम शिवराज ने भी दुख जताते हुए बच्चों के परिजनों को कहा है कि, बच्चों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी. (Katni Accident News) (katni five children drown in river)(katni children drown in river)

पिकनिक मनाने गए थे बच्चे: बताया जाता है कि देवरा खुर्द निवासी महपाल सिंह (उम्र 15 साल), साहिल चक्रवर्ती (उम्र 15 साल), सूर्या विश्वकर्मा (उम्र 15 साल), आयुष विश्कर्मा (उम्र 13 साल) और अनुज सोनी (उम्र 13 साल) सभी निवासी देवराखुर्द में कटनी नदी के किनारे पिकनिक मनाने गए थे. देर शाम तक जब बच्चे वापस नहीं आये तो लोग खोजने निकले, बच्चो के कपड़े नदी किनारे रखे मिले, जिसके चलते उनके डूबने की आशंका को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. घटना की जानकारी लगते ही प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. फिलहाल कटनी होमगार्ड की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. साथ ही मौके पर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एसपी सुनील कुमार जैन, विधायक संदीप जायसवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी मौजूद है. टीम ने लगभग 10 घंटे पूर्व 3 बालक का शव खोज निकाला है, और बाकी को खोजने के प्रयास कर रही है.

सीएम ने जताया दुख: फिलहाल जबलपुर से भी टीम बुलाई गई है. रात में प्रकाश की व्यवस्था कम होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ थी, जिसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कराई गईं. तब जा कर 3 बच्चो का शव मिला. बड़ी संख्या में यहां ग्रामीण भी मौजूद हैं, ग्रामीणों ने बताया कि 'आयुष का जन्मदिन था और उसी के चलते बच्चे पिकनिक मनाने यहां आये थे' फिलहाल सीएम शिवराज ने इस मामले पर कहा कि, "कटनी जिले के ग्राम देवरा खुर्द में 5 मासूम बच्चों के नदी में डूबने का दु:खद समाचार प्राप्त हुआ. एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम बच्चों की तलाश कर रही है, परिवार धैर्य रखे, बच्चों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी. मैं कलेक्टर, जिला प्रशासन के संपर्क में हूं."