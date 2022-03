उत्तर कन्नड़ : सोशल मीडिया पर सांपों के साथ स्टंट करते हुए कई वीडियो आपने देखे होंगे, जहां ऐसा करना कई लोगों को महंगा भी पड़ता है. लेकिन कुछ ऐसे युवक भी इतने आत्मविश्वास के साथ सापों के साथ खिलवाड़ करते हैं, कि अंत में उन्हें सीधे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाता है. कुछ ऐसी ही एक घटना कर्नाटक के उत्तर कन्नड में की है.

उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में तीन किंग कोबरा के सामने बैठकर एक युवक मस्ती कर रहा (young man playing with 3 cobras at Uttara Kannada Karnataka) था और उसके सामने अन्य एक युवक इसका वीडियो बना रहा (video of young boy playin with snake) था. इतने में एक सांप ने सामने बैठे युवक के घुटने को काट (cobra biten leg of young boy) लेता है. ये उत्साही युवक माज सैयद (20) है जो तीन कोबरा सांपों के साथ स्टंट करता दिखाई दे रहा है. सापों के साथ मस्ती करने वाले माज का वीडियो अब वायरल होने लगा (viral video of young boy playing with snakes) है.

तीन किंग कोबरा के साथ मस्ती करने वाले युवक का वायरल वीडियो

माज सैयद वीडियो में कभी तीनों सांपों के सामने बैठकर हाथों से फन फैलाकर उन्हें नचा रहा (boy seen crouching in front of 3 snakes in shirsi karnataka) है, तो कभी छोटे कोबरा की पूंछ खींचता है. लेकिन उसकी ये होशियारी ने उसे अस्पताल तक पहुंचा (cobras attacks young boy’s leg) दिया. गनीमत रही कि युवक बाल-बाल बच गया है. तीन दिन के इलाज के बाद अब युवक स्वस्थ होने लगा है.

बताया जा रहा है कि माज ने कोबरा के बचाव के लिए काम करता है और अब तक पांच हजार से अधिक सांपों को बचाकर जंगल में छोड़ चुका है. पर्यावरण कार्यकर्ता जोसेफ हूवर ने बताया कि हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. सरकार और वन विभाग लोगों को चेतावनी दें कि वे कोबरा के साथ इस तरह का खिलवाड़ न करें. पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे युवाओं के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए. साथ ही वन्यजीवों को पकड़ने की अनुमति केवल प्रशिक्षित लोगों को मिलनी चाहिए.