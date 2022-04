श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पुलवामा जिले में सोमवार को आतंकवादियों ने गैर-स्थानीय दो लोगों को गोली मार दी. अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में गैर-स्थानीय लोगों पर आतंकवादियों का यह दूसरा हमला है. उन्होंने बताया, 'पुलवामा के लाजूरा में सोमवार दोपहर में आतंकवादियों ने पटलेश्वर कुमार और जाको चौधरी पर गोलियां चलायीं. दोनों बिहार के रहने वाले हैं.' उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अधिकारी ने बताया कि और जानकारी की प्रतीक्षा है. इससे पहले रविवार को पुलवामा जिले के लिटर इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की गोलीबारी (firing by suspected militants in jammu kashmur) में दो गैर स्थानीय लोग घायल (Two non-locals were injured in firing in pulwama kashmir) हो गए थे. ये लोग इलाके के एक पोल्ट्री फॉर्म में काम करने वाले मजदूर हैं. इस बारे मे सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने बताया था कि अज्ञात आतंकवादियों ने क्षेत्र के एक पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे दो मजदूरों पर हमला (unidentified militants attacked 2 laborers in pulwama) कर उन्हें घायल कर दिया. दोनों मजदूर पंजाब के पठानकोट के रहने वाले थे. इनकी पहचान सुरिंदर सिंह और धीरज दत्ता के रूप में हुई है.

