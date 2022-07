छपरा: कई ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जिसपर यकीन कर पाना मुश्किल होता है. अजब गजब खबरों से लोग हैरान हो जाते हैं. आज हम आपको ऐसी ही हैरान करने वाली एक और घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं. जिले के पानापुर में इन दिनों एक बाबा काफी सुर्खियों में हैं. लोगों का दावा है कि बाबा के पास अलौकिक शक्तियां हैं. इस बाबा ने 12 वर्ष से भोजन ग्रहण नहीं (No Food For Twelve Years In Chapra) किया है. वह 12 वर्ष से फूल पत्ती खाकर जीवित रहने का दावा करते हैं और लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं.

लाल मिर्च का करते हैं हवन: बाबा की एक सबसे बड़ी खासियत है कि सावन में वे 3 दिन एक क्विंटल लाल मिर्च का हवन ( Havan With Red Chillies In Bihar) करते हैं. यहां के लोग इन्हें संत की उपाधि दिए हुए हैं. उनका कहना है कि बाबा उनकी सारी समस्याओं का निवारण करते हैं. यह बाबा सारण जिले के पानापुर रकौली में रहते हैं. इनका नाम संत जयराम दास उर्फ बेलपतिया बाबा (Bipatia Baba Of Bihar) है. इनकी उम्र लगभग 45 साल है.

'ब्रह्मांड को बचाने के लिए करता हूं मिर्च का हवन': संत जयराम दास पानापुर के रकौली दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में रहते हैं और बाबा भगवान भोलेनाथ और मां काली की पूजा करते हैं. मिर्च के हवन में बाबा का कहना है कि वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए और बुरी शक्तियों से ब्रह्मांड को बचाने के लिए वह मिर्च का हवन करते हैं जो बाबा 12 वर्षों से बराबर करते आ रहे हैं.

"मैं भोजन नहीं करता हूं. फूल पत्ती मेरा आहार है. अकवन का पत्ता-फूल खाते हैं. किसी प्रकार की समस्या हो, घर में भूत प्रेत हो या कोई भी बाधा हो इस हवन से लोगों का कल्याण होता है. समस्याएं दूर होती हैं. भक्तों की तकलीफ दूर होती है."- संत जयराम दास उर्फ बेलपतिया बाबा

12 सालों से बिना भोजन के रहने का दावा: वहीं लोगों का कहना है कि बाबा से जो लोग भी अपना दुख प्रकट करते हैं. बाबा निवारण करने का दावा करते हैं. हालांकि 12 वर्षों से बिना अन्य खाए रहना अपने आप में अचंभे का विषय है लेकिन, अध्यात्म और बैराग में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. आदमी बिना गुलकोज के 2 सप्ताह तक जीवित नहीं रह सकता तो भला बाबा ऐसे फूल पत्तियों का सेवन करके कैसे जिंदा है? यह सवाल उठना लाजमी है. लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि बाबा जो फूल पत्तियों का सेवन करते हैं उसमें शरीर को उचित मात्रा में सभी विटामिंस और मिनरल्स मिलते हैं.

लाल मिर्च से हवन करने की प्रथा: छपरा के बाबा लाल मिर्च का हवन करते हैं लेकिन मिर्च का हवन करने की परंपरा का निर्वहन और भी कई स्थानों में किया जाता है. कर्नाटक के तीक्ष्ण प्रत्यंगिरा देवी मंदिर में अमावस्या की रात को इसी तरह से मिर्ची का हवन करने की परंपरा है. मान्यता है कि इस तरह के हवन से देवी देवता खुश होते हैं. साथ ही दीर्घायु के लिए भी इस हवन को खास तौर से करने की प्रथा है.

शत्रुओं का नाश करने के लिए हवन : वहीं छत्तीसगढ़ के मां बांम्बलेश्वरी के मंदिर में भी लाल मिर्च से हवन की परंपरा रही है. शत्रुओं का नाश करने के लिए यहां प्राचीन काल से हवन किया जाता रहा है. इसके साथ ही मिठाई, सब्जी और फलों का भी हवन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है.