कन्याकुमारी (तमिलनाडु): जय भीम फिल्म में दिखाये गये नारिक्कुरवार (Jai Bhim movie showcased Narikuravas) को बस से उतारने का मामला वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है. दरअसल, तमिलनाडु के वल्लियूर इलाके के नारिक्कुरवार नागरकोइल बस स्टैंड (Narikkurwar Nagercoil Bus Stand) पर सुई व जंजीर आदि बेचते हैं.

रोजाना इसे बेचने के बाद वे तिरुनेलवेली रूट की बस (Tirunelveli Route Bus) के माध्यम से वल्लियूर वापस आते हैं. हमेशा की तरह 9 दिसंबर भी बुजुर्ग महिला और बच्चे के साथ नागरकोइल बस स्टैंड से वल्लियूर के लिए बस में चढ़े. बस कंडक्टर ने बताया (Bus conductor told) कि वृद्ध और महिला आपस में भिड़ गए जिससे अन्य यात्रियों को परेशानी होने लगी.

इसी बीच कंडक्टर ने गुस्से में आकर तीनों को बस से नीचे उतार दिया और उनका सामान सड़क पर फेंक दिया. इस घटना को बस में सवार कुछ युवकों ने मोबाइल ने कैद कर लिया और सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दिया. घटना का यह वीडियो वायरल (This video of the incident went viral) हो गया.

वायरल फुटेज के बाद बस चालक नेल्सन (45) और कंडक्टर जयदास (44) को राज्य परिवहन निगम नागरकोइल के जोनल महाप्रबंधक ने निलंबित कर दिया है. इसी तरह कुछ दिन पहले कन्याकुमारी में मछली बेचने वाली एक महिला का सरकारी बस से नीचे उतरने का वीडियो वायरल हुआ था.