भुवनेश्वर : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने ओडिशा की पहली स्वदेशी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट (ICMR validates first Rapid Antigen Test kit developed in Odisha) IMCOV-AG को अपनी मंजूरी दे दी है. किट को भुवनेश्वर स्थित IMGENEX इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित (kit developed by Bhubaneswar-based IMGENEX India Private Limited) किया गया है. क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र (RMRC) ने इस उद्देश्य के लिए फर्म को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि किट पर शोध जून, 2021 में शुरू किया गया था.

यह किट जो कोरोना वायरस का पता लगाने में मदद करेगी, को एक करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है. IMGENEX इंडिया के संस्थापक डॉ सुजॉय सिंह (IMGENEX India founder Dr Sujoy Singh) ने बताया कि यह अगले दो महीनों में बाजार में उपलब्ध होगा.