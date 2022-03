जयपुर : भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की टॉपर टीना डाबी की दूसरी शादी (IAS Tina Dabi second marriage) की खबरें इन दिनों सुर्खियों में है. शादी के अनाउंसमेंट के बाद IAS टीना डाबी और उनके होने वाले लाइफ पार्टनर प्रदीप गवांडे मंगलवार शाम को पहली बार एक फैशन शो (IAS Tina Dabi and Pradeep Gawande in Fashion show) में नजर आए. हाल ही में टीना ने प्रदीप गवांडे के साथ अपनी शादी के बारे में सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट की है. इसके बाद से वह दोबारा चर्चा में हैं. वहीं. फैशन शो में IAS टीना डाबी और प्रदीप गवांडे सभी के आकर्षण का केंद्र (IAS Tina Dabi and Pradeep Gawande are the center of attraction in fashion show) बने रहे.

फैशन शो में एक साथ पहुंचे टीना और प्रदीप : राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से हवामहल में टाइम ट्रैवल थीम पर बेस्ड फैशन शो का आयोजन किया गया. टीना डाबी और प्रदीप गवांडे दोनों साथ में इस इवेंट में पहुंचे. शो में राजस्थान में हैंडलूम की रियल जर्नी, टाइम के साथ हैंडलूम में डेवलपमेंट, बुनकरों के पारंपरिक तरीके और उसमें जुड़ते नए आयाम को खूबसूरती के साथ स्टेज पर दिखाया गया. इस दौरान दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग देखी गई. फैशन शो के दौरान कई बार ऐसा हुआ, जब प्रदीप गवांडे टीना डाबी ने आपस में भी ड्रेस के कलेक्शन को लेकर चर्चा की.

फैशन शो में IAS टीना डाबी और प्रदीप गवांडे बने आकर्षण का केंद्र

शादी की शॉपिंग भी हुई शुरू : IAS टीना डाबी और प्रदीप गवांडे की शादी में अब बहुत कम वक्त ही रह गया है. ऐसे में यह दोनों ही प्रशासनिक कार्य से वक्त मिलने पर शादी की शॉपिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं. मंगलवार शाम को भी प्रदीप गवांडे और टीना डाबी चारदीवारी क्षेत्र में शॉपिंग के लिए गए थे. दोनों ने वहां पर शादी के लिए खरीदारी भी की. 22 अप्रैल को जयपुर के एक निजी होटल में दोनों की शादी होने वाली है.