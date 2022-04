जबलपुर : मध्यप्रदेश के जबलपुर को यूं ही संस्कारधानी नहीं कहा जाता है. यहां न सिर्फ संस्कार बसे हुए हैं, बल्कि कौमी एकता की मिसाल भी देखी जा (hindu family live in jabalpur mosque) सकती है. जी हां, जबलपुर के एक मस्जिद (jabalpur mosque) परिसर में 50 सालों से हिंदू परिवार रह रहा है. यह परिवार मुस्लिम भाइयों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से रहकर कौमी एकता के साथ त्यौहार (example of national unity) भी मनाते हैं.

जानकारी के मुताबिक, जबलपुर के एक मस्जिद में संतोष गुप्ता अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ 50 वर्षों से रह रहे हैं. संतोष के माता-पिता पहले यहां आकर रहने लगे थे, लेकिन उनके देहांत के बाद अब संतोष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे हैं. पहले के समय में मस्जिद बहुत छोटी थी, फिर धीरे-धीरे यहां आबादी बढ़ती गई और आज यहां करीब 20 से 25 परिवार रह रहे हैं, इन परिवारों में सिर्फ संतोष का परिवार ही हिंदू है. बाकी सभी लोग मुस्लिम समुदाय के है. इसके बाद भी संतोष और उनका परिवार यहां पर इस तरह से रहते है जैसे कि पूरा समुदाय उनका अपना हो. संतोष की पत्नी बताती हैं कि चाहे हिंदूओं का त्यौहार हो या फिर मुस्लिमों का पर्व सभी लोग साथ मिलकर मनाते हैं.

कौमी एकता की मिसाल

मस्जिद परिसर में रहने के बाद भी संतोष और उनका परिवार घर में पूजा-पाठ और आरती करता है. वहीं, मस्जिद में अजान और नमाज भी होती है, जिसके पहले संतोष मस्जिद की साफ-सफाई भी करते हैं. संतोष बताते हैं कि हर सुख-दुख में मुस्लिम भाई उनके साथ खड़े होते हैं. वहीं, संतोष गुप्ता के पड़ोसी साजिद अली बताते हैं कि गुप्ता परिवार को यहां रहते है पांच दशक से अधिक बीत गए हैं. चाहे हमारे बच्चे हो या गुप्ता परिवार के, सभी लोग एक साथ खेलते-घूमते हैं. बच्चे साथ में स्कूल जाते हैं. इतना ही नहीं, उनके बच्चे हमारे घर में आकर सबके साथ बैठकर खाना भी खाते है, लेकिन कभी यह महसूस नहीं हुआ कि ये हिन्दू है और हम मुस्लिम.

मस्जिद में ही रहने वाले अबरार अली की मानें तो 50 वर्षों में ऐसा कभी नहीं लगा कि गुप्ता परिवार और मुस्लिम परिवारों के बीच मजहब आया है. जबकि कई बार यहां की फिजा खराब भी हुई है. इसके बाद भी आज संतोष गुप्ता का परिवार यहां पर अपने आपको महफूज महसूस करता है. क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पर रहने वाले मुस्लिम लोग ही उनका एक बड़ा परिवार है जो कि मुश्किल समय में भी उनके साथ खड़ा रह सकता है.

जहां देश में रामनवमी और हनुमान जयंती पर सांप्रदायिक हिंसा जैसी शर्मनाक घटनाएं सामने आईं है. तो वहीं, संतोष गुप्ता और उनके परिवार का हिंदू होकर मुस्लिम परिवार के साथ रहना अपने आप में एक कौमी एकता का उदाहरण है.