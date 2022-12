वीडियो.

हमीरपुर: हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ले ली है. शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई. (CM of Himachal Sukhvinder singh sukhu)(Deputy CM mukesh agnihotri).

वहीं, सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से क्षेत्र के लोगों और परिवार में खुशी का माहौल है. सुखविंदर सिंह सुक्खू की दो बेटियां हैं कामना ठाकुर और रहूंन ठाकुर. दोनों बेटियां पिता के सीएम बनने पर काफी प्रसन्न हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता का उन्हें जिताने और सीएम बनाने के लिए आभार जताया है. (New CM Sukhvinder Singh Biography) (Sukhvinder Singh Sukhu Daughters)

क्या कहती हैं CM सक्खू की बेटियां- पिता के सीएम बनने पर दोनों बेटियां कामना और रहूंन काफी खुश हैं. बेटी कामना ने प्रदेश की जनता का तहे दिल से आभार प्रकट किया है. वहीं, बेटी रहूंन कहती हैं कि वे चाहती हैं कि जो भी वादे कांग्रेस ने किए थे वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएं और उन्हें पूरा विश्वास है कि वह जल्द ही पूरे होंगे. (Sukhu Daughters on Himachal New CM) (Himachal New CM Sukhvinder Singh sukhu)

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की दो बेटियां- कामना ठाकुर और रहूंन ठाकुर.

ये भी पढ़ें: सुक्खू की मां बोलीं- ब्याह के बाद भी सुक्खू को लगाए हैं पटाके, बेटे ने कभी मुड़कर नहीं दिया जवाब

'महिलाओं के उत्थान के लिए करेंगे कार्य'- बेटियों ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए के लिए काफी कुछ दिया गया है. वह जल्द पूरे किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी पर भी अवश्य ही उचित कदम उठाए जाएंगे (Sukhvinder Singh Sukhu History) (Sukhvinder Singh Sukhu Political Career)

पिता के CM बनने पर सुक्खू की बेटियां खुश.

छात्र राजनीति से की शुरुआत- HPU से ग्रेजुशन और एलएलबी करने वाले सुखविंदर सुक्खू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति की शुरुआत की. जिसके बाद वो साल 1988 से 1995 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे. (Himachal New CM Sukhvinder Singh Sukhu Daughters)

सुखविंदर सिंह सुक्खू का CR से CM तक का सफर- कॉलेज की राजनीति में CR यानी Class Representative से शुरुआत करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू अब हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. कॉलेज की क्लास से लेकर कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुने जाने तक उनका लंबा सियासी करियर है. (Sukhvinder singh Sukkhu) (HP CLP Leader)

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का परिवार.

ये भी पढ़ें: पिता चलाते थे नेताओं और अधिकारियों की गाड़ी, अब बेटे सुक्खू ने थामा हिमाचल का स्टेयरिंग

चौथी बार विधायक बने हैं सुखविंदर सुक्खू- कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने गए सुखविंदर सुक्खू हमीरपुर जिले की नादौन सीट से विधायक हैं. इस बार चौथा चुनाव जीते हैं. साल 2003 में पहली बार विधायक बने सुखविंदर सिंह सुक्खू 2007 और 2017 में भी नादौन सीट से विधायक रह चुके हैं. 2012 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी. इन चुनावों में सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस आलाकमान की ओर से चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी गई थी.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं- सुखविंदर सिंह सुक्खू 2013 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं. इससे पहले वो प्रदेश कांग्रेस महासचिव के पद पर रहे. सुखविंदर सिंह ने उस दौर में संगठन संभाला था जब हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे. इस दौरान सुक्खू और वीरभद्र सिंह के बीच तनातनी ने कई बार सुर्खियां बटोरीं.

ये भी पढ़ें: सुखविंदर सिंह सुक्खू : CR से CM बनने तक का सफर, अब होगी पहाड़ सी चुनौती