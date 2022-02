हैदराबाद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (5 फरवरी) को हैदराबाद दौरे पर आने वाले हैं. उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. प्रधानमंत्री मोदी कल दोपहर दो बजे विशेष विमान से हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट (PM Narendra Modi reach Begumpet Airport in a special plane) पहुंचेंगे. वहां से पीएम मोदी अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) की स्वर्ण जयंती में भाग लेने के लिए हेलीकॉप्टर से ICRISAT कैम्पस के लिए रवाना (PM Modi to attend the golden jubilee of ICRISAT) होंगे.

इस कार्यक्रम के बाद वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित मुचिन्तल के लिए निकल जाएंगे, जहां वह 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा 'स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी' का उद्घाटन (PM Modi to inaugurate the statue of equality) करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचकर विशेष विमान से दिल्ली लौट जाएंगे. पीएम मोदी के दौरे से पहले हैदराबाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा बल का गठन किया है. सात हजार पुलिस जवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए तैनात कराए जाएंगे.

रंगा रेड्डी जिले के श्रीरामनगर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम (Special arrangements for security in Sriramnagar of Ranga Reddy district) किए गए हैं. पीएम की सुरक्षा के प्रभारी एसपीजी अधिकारी ने तेलंगाना पुलिस के साथ हैदराबाद में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है. पंजाब में हाल ही में प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने की घटना दोबारा न हो, इसके प्रति पुलिस सभी एहतियाती कदम उठा रही है. पीएम के प्रस्थान के समय शमशाबाद हवाईअड्डा मार्ग पर पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करेगी.

बता दें कि तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार (Chief Secretary of Telangana Somesh Kumar) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैदराबाद दौरे (PM Narendra Modi's visit to Hyderabad) को लेकर तैयारियों की गुरुवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी. राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने गुरुवार को BRKR भवन में प्रधानमंत्री के पांच फरवरी को होने वाले मुचिन्तल और ICRISAT के दौरे को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में विभिन्न विभाग के प्रमुखों के साथ एक समन्वय बैठक की.

बयान के अनुसार, बैठक में अधिकारियों को बेहतर तालमेल के साथ काम करने और राज्य में प्रधानमंत्री की सफल यात्रा सुनिश्चित करने का निर्देश (Instructions to ensure successful visit of PM to hyderabad) दिया गया.

इसमें बताया गया है कि कुमार ने पुलिस विभाग को 'ब्लू-बुक' के अनुसार आयोजन स्थलों पर यातायात और अन्य इंतजामों के अलावा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया. बयान के अनुसार, मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग से कोविड-प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न उपाय करने के साथ-साथ आयोजन स्थलों पर विशेषज्ञ चिकित्सा टीमें भी तैनात करने के लिए कहा. बैठक में राज्य के डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए.