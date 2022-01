नई दिल्ली: कोरोना की तीसरी लहर ((third wave of corona)) तेजी से फैल रही है और इस लहर में बड़ी संख्या में हेल्थ कर्मी भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं. देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आ गये हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीया ने बृहस्पतिवार को बाकायदा पीपीई किट पहनकर एम्स में भर्ती कोरोना संक्रमितो का हाल चाल लिया ((Mansukh Mandaviya met corona infected health workers at AIIMS) और उनकी हौसला अफजाई की. इसके साथ ही उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी की.

स्वास्थ्य मंत्री ने यह सूचना सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एम्स नई दिल्ली में कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी ली. हमारी हेल्थ आर्मी देश को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभा रही है. पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था इन पर ही निर्भर है. इनके स्वस्थ रहने से ही देश सुरक्षित है. मैं सभी हेल्थ केयर वर्कर्स की शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं.

आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीया जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से एम्स को लेकर काफी सक्रिय हैं पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को उन का मानक मांगते हुए इसी स्टैंडर्ड का बनाने के प्रति उन्होंने इच्छा जताई है और इस दिशा में वह लगातार काम भी कर रहे हैं.