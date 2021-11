मुंबई : अभिनेता ह र्षवर्धन राणे (Actor Harshvardhan Rane) ने ट्विटर हैंडल डिएक्टिवेट (Twitter handle deactivated) कर दिया है. इस बाबत उन्होंने कहा कि अब वे करियर पर ध्यान केंद्रित करने का मन बना रहे हैं.

अभिनेता (37) ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में यह जानकारी देते हुए कहा कि उनका लक्ष्य 2022 को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (best performance in 2022) करने का है. राणे ने लिखा कि मैंने अपना ट्विटर अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया है. ट्विटर की मेरी यात्रा अच्छी रही लेकिन मैं अपनी कला और शिल्प तथा करियर (More focus on arts and crafts and career) पर ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं.

उन्होंने लिखा कि मैं 2022 को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं. अनामिका, सनम तेरी कसम, पलटन और तैश जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके राणे जुलाई में नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित फिल्म (Movie on Netflix) हसीन दिलरुबा में नजर आए थे.