ग्वालियर। ग्वालियर नगर निगम के जनसंपर्क विभाग की लापरवाही ने दो पूर्व निगम सभापतियों को जीते जी स्वर्गीय घोषित कर दिया है. यह हम नहीं कह रहे सभापति कार्यालय में लगा यहां का बोर्ड बता रहा है. वर्तमान सभापति के संज्ञान में मामला आने के बाद आनन-फानन में जीवित सभापतियों के नाम के आगे लिखे स्वर्गीय शब्द पर स्टीकर लगा कर अपनी लापरवाही छुपाने की कोशिश की गई. Gwalior Municipal Corporation, Gwalior Municipal Corporation big mistake

पूर्व सभापति के नाम के आगे लिखा स्वर्गीय

जीवित लोगों के नाम के सामने लिखा स्वर्गीय: 7 सालों बाद हुए चुनाव के बाद नई नगर सरकार का गठन हुआ और परिषद भवन स्थित सभापति कार्यालय में पूर्व और वर्तमान सभापति के नाम का बोर्ड लगाया गया है. जिस पर सभापतियों का कार्यकाल दर्शाया गया है, लेकिन सभापति के कार्यकाल को दर्शाने वाले बोर्ड पर वर्तमान में जीवित पूर्व सभापति रामनिवास गुर्जर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सभापति गंगाराम बघेल को स्वर्गवासी बताया गया है.

स्वर्गीय पर चिपकाया स्टीकर: वर्तमान सभापति मनोज तोमर के संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने पीआरओ नगर निगम और जनसंपर्क विभाग की इसे घोर लापरवाही बताया और निगम कमिश्नर को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है. वहीं नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है, जिसने भी गलती की है वह गंभीर है, इस मामले में कार्रवाई की जाएगी.

पहले भी निगम अधिकारियों की गलती आ चुकी है सामने: फिलहाल आनन-फानन में अपनी गलती छुपाते हुए निगम के जनसंपर्क विभाग ने जीवित सभापतियों के नाम के आगे लिखे स्वर्गीय शब्द पर स्टीकर चिपका दिया है. इससे पूर्व भी नगर निगम की एमआईसी बैठक में एक्सपायरी डेट का पानी पिलाने का मामला भी सामने आया था, लेकिन जिम्मेदार पीआरओ पर बीजेपी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पाई. अब तो पीआरओ महोदय ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता को स्वर्गीय घोषित कर दिया है, देखना है पीआरओ पर निगम कमिश्नर क्या कार्रवाई करते हैं ?( Gwalior Municipal Corporation) (Gwalior Municipal Corporation big mistake) (former chairman name in front of written Late) (Public relations mistakenly wrote late)