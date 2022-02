अहमदाबाद : गुजरात पुलिस की एक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से चार पुलिसकर्मियों समेत पांच लोगों की मौत (5 people including 4 policemen died in road accident) हो गई. यह दुर्घटना राजस्थान के जयपुर स्थित भाबरू इलाके में हुई (accident in the Bhabroo area of Jaipur Rajasthan) है. एक आरोपी को दिल्ली से गुजरात ले जाने दौरान गुजरात पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है. पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी. हादसा इतना भीषण था कि शवों को बाहर निकालने के लिए गुजरात पुलिस की एसयूवी को काटना पड़ा.

पुलिस ने बताया कि जयपुर-दिल्ली हाईवे पर वाहन के चालक ने अचानक गाड़ी पर से संतुलन खो दिया. जिसके बाद भाबरू थाना क्षेत्र में तड़के करीब दो बजे यह हादसा हुआ. कार पहले डिवाइडर से टकराई, इसके बाद अनियंत्रित हो गई और एक पेड़ से जा टकराई. आरोपी और पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिसकर्मियों और आरोपियों के शवों को सरकारी अस्पताल शाहपुरा के मोर्चरी में रखवाया गया है. हादसे की सूचना गुजरात पुलिस को दे दी गई है.

पढे़ं : राजस्थान: पिकअप चालक ने महिला श्रमिक पर चढ़ाई गाड़ी, CCTV में कैद हुआ हादसा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किए गए एक ट्वीट में शोक व्यक्त किया (Rajasthan CM Ashok Gehlot extended condolences) है. उन्होंने कहा कि दिल्ली से गुजरात अभियुक्त लेकर जा रही गुजरात पुलिस का वाहन जयपुर के भाबरू क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने से चार पुलिसकर्मियों सहित पांच लोगों की मृत्यु की जानकारी दुखद है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उन्हें सम्बल दें एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें.

वहीं, कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने ट्वीट कर गुजरात सरकार से अनुरोध किया कि जयपुर-दिल्ली रोड पर हुए हादसे में भावनगर के पुलिसकर्मियों समेत पांच लोगों की मौत की खबर से व्यथित हूं. तुरंत पार्थिव शरीर को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था कराएं. शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें.